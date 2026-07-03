Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

PTT YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Yeni teklifle birlikte Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alan PTT ile ilgili önemli bir düzenleme yapılacak.

Geçmişi 1840'a dayanan PTT yeni düzenleme ile yeniden yapılandırılacak. Buna göre birçok PTT şubesinin kapatılması söz konusu olacak.

Teklifle birlikte personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Teklifi kabul etmeyen personel ise devlet personel havuzuna gönderilecek.