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Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek
Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek
TBMM'ye sunulan, en düşük emekli maaşının 23,552 TL'ye çıkarılmasını öngören torba yasada ehliyet alacaklar için de kritik düzenleme yer aldı. Teklif yasalaşırsa ilk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü olacak. 75 ceza puanını aşan, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanan veya belirli trafik kurallarını üç kez ihlal edenlerin ehliyetleri iptal edilecek. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 16:13