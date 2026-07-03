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Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

TBMM'ye sunulan, en düşük emekli maaşının 23,552 TL'ye çıkarılmasını öngören torba yasada ehliyet alacaklar için de kritik düzenleme yer aldı. Teklif yasalaşırsa ilk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü olacak. 75 ceza puanını aşan, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanan veya belirli trafik kurallarını üç kez ihlal edenlerin ehliyetleri iptal edilecek. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 16:13
Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan ve en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükseltmesi ön gören torba yasada ehliyet alacaklar için kritik düzenleme yer aldı. 30 maddeden oluşan teklif Karayolları Trafik Kanunu'nda aday sürücülere ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

Söz konusu düzenleme yasalaşırsa ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden belge alacak kişilere sıkı kurallar gelecek.

Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

İLK KEZ EHLİYET ALANLAR 2 YIL ADAY SÜRÜCÜ OLACAK

Teklifin yasalaşması halinde ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, ehliyetlerinin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü statüsünde olacak.

Düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda hazırlanırken, aday sürücülük sistemine ilişkin hükümler doğrudan kanun metnine taşınacak.

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Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

HANGİ DURUMLARDA EHLİYET İPTAL EDİLECEK?

Kanun teklifine göre aday sürücülük süresi içinde aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek:

  • Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir trafik ihlalinin yapılması,
  • 75 ceza puanının aşılması,
  • Araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması,
  • Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı ve emniyet kemeri ile diğer koruyucu sistemlerin kullanımına ilişkin kurallardan herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi.
Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

EHLİYETİ İPTAL EDİLENLER YENİDEN KURSA GİDECEK

Aday sürücü belgesi iptal edilen kişiler yeniden ehliyet alabilmek için süreci baştan tamamlamak zorunda kalacak.

Buna göre aday sürücüler:

  • Yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak,
  • Teorik ve direksiyon sınavlarını tekrar geçecek,
  • Psikoteknik değerlendirmeden geçecek,
  • Psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel bir durum bulunmadığına ilişkin rapor alacak,
  • Tüm trafik cezalarını ödeyecek,
  • Varsa bekleme veya geçici geri alma süresini tamamladıktan sonra yeniden başvuru yapabilecek
Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

İPTAL İŞLEMİNİ TRAFİK ZABITASI YAPACAK

Teklife göre aday sürücü belgelerinin iptal işlemleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında görev yapan trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilecek.

Düzenlemenin yasalaşması halinde aday sürücülük döneminde trafik kurallarına uyumun artırılması ve yeni sürücülerin daha güvenli şekilde trafiğe kazandırılması hedefleniyor

Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

SİVİL HAVACILIKTA GÜVENLİK ARTIRILIYOR

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle uluslararası kurallara uyum güçlendirilecek.

Türk hava sahasında uçuş yapan sivil hava araçlarının, yetkili makamlarca verilen önleme talimatlarına uyması ve gerekli görüldüğünde iniş yapması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca havacılık işletmelerine uygulanacak idari para cezalarının tüzel kişiler bakımından alt ve üst sınırları beş kat artırılacak.

Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

PTT YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Yeni teklifle birlikte Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alan PTT ile ilgili önemli bir düzenleme yapılacak.

Geçmişi 1840'a dayanan PTT yeni düzenleme ile yeniden yapılandırılacak. Buna göre birçok PTT şubesinin kapatılması söz konusu olacak.

Teklifle birlikte personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Teklifi kabul etmeyen personel ise devlet personel havuzuna gönderilecek.

Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞININ YETKİLERİ ARTIRILIYOR

Kanun teklifiyle Siber Güvenlik Başkanlığına internet alan adlarına ilişkin strateji belirleme ve düzenleme yapma yetkisi veriliyor.

Başkanlık, gerekli görülen durumlarda güvenlik tedbirlerini belirleyerek ilgili işletmecilere bildirebilecek. Kararlar en geç 2 saat içinde uygulanacak, ardından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Torba yasada kritik ehliyet düzenlemesi! Sürücülere 2 yıl mühlet, 3 ihlalde ehliyet iptal edilecek

TURİZM VE İMALAT SEKTÖRÜNE PRİM DESTEĞİ

Teklifte imalat sanayisinde istihdamı korumaya yönelik destek programlarının süresi 2028 yılı sonuna kadar uzatılıyor.

Turizm işletme belgesine sahip konaklama tesislerinde ise belirlenen şartları sağlayan işverenlerin sigorta primlerinin bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Destek, 2026 yılının mayıs-aralık dönemini kapsayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör