TRAFİK CEZALARI 2026 | Hızlı gidene, makas atana rekor ceza! İşte araç sahipleri için yeni tarife

Alkollü araç kullanımına yönelik cezalar da önemli ölçüde artırılıyor. Alkollü araç kullanan sürücülere 25 bin lira para cezası ve 6 ay süreyle sürücü belgesini geri alma cezası uygulanacak. Beş yıl içinde ikinci ihlalde ceza 50 bin liraya çıkarken, ehliyet 2 yıl süreyle geri alınacak. Üçüncü ihlalde ise 150 bin lira para cezası ve 5 yıl süreyle sürücü belgesini geri alma yaptırımı uygulanacak.