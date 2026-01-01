Trend
TRAFİK CEZALARI 2026 | Hızlı gidene, makas atana rekor ceza! İşte araç sahipleri için yeni tarife
Araç sahipleri dikkat! Trafikte 2026 ile yeni dönem başladı. Trafik ışığı ihlalinden hız limitini aşmaya,sahte plakadan makas atmaya kadar birçok trafik kuralı ihlaline yeni yılda rekor cezalar uygulanacak. İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren 2026 trafik cezaları...
Giriş Tarihi: 01.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:39