Trend Galeri Trend Ekonomi TRAFİK CEZALARI 2026 | Hızlı gidene, makas atana rekor ceza! İşte araç sahipleri için yeni tarife

Araç sahipleri dikkat! Trafikte 2026 ile yeni dönem başladı. Trafik ışığı ihlalinden hız limitini aşmaya,sahte plakadan makas atmaya kadar birçok trafik kuralı ihlaline yeni yılda rekor cezalar uygulanacak. İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren 2026 trafik cezaları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.01.2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:39
Yeni yıl ile birlikte trafikte kural ihlaline karşı uygulanacak cezalar belli oldu. Vergi, harçlarda yeni yılda artış yüzde 18,75 ila 25,49 arasında sınırlandırılırken, trafikte ise cezalar üst limitten uygulanmaya devam edilecek.

Peki 2026 trafik kuralı ihlaline ceza kaç TL? Telefonla konuşma, emniyet şeridi ihlali, hatalı sollama, makas atma cezası ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK CEZA 1250, EN YÜKSEK CEZA 60 BİN TL

Trafik cezaları 1 Ocak 2026'dan itibaren yeniden değerleme oranında yani yüzde 25,49 artırıldı. Emniyet kemeri takmamak, takip mesafesini ihlal etmek, zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak, kask kullanmadan motosiklet sürmek, yüksek sesle araç çevreyi rahatsız etmek, hatalı park ve geçiş hakkı tanımamak gibi yaygın ihlallerde uygulanan en düşük ceza tutarı, 993 liradan 1.246 liraya çıktı.

En yüksek ceza ise sahte plaka ve trafikte makas atmaya verilecek. Trafik magandalarına ceza 60 bin TL'yi bulacak.

KANUN TEKLİFİ İLE CEZALAR DAHA DA KATLANACAK

Yeni yılla birlikte TBMM Genel Kurulu'nun ilk gündem maddelerinden biri trafik kanun teklifi olacak. Teklif, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma, yarış, drift ve olay yerini terk etme gibi ihlaller için ağır para cezaları, ehliyete el koyma ve hapis yaptırımları öngörüyor.

Teklife göre, seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Aynı yıl içinde ikinci ihlalde ceza 10 bin liraya, üçüncü ihlalde ise 20 bin liraya çıkacak. Tekrar eden ihlallerde sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması da gündeme gelebilecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınabilecek. Bu sürenin sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçmesi gerekecek ve ehliyetin iade edilip edilmeyeceğine bu değerlendirme sonucunda karar verilecek.

Alkollü araç kullanımına yönelik cezalar da önemli ölçüde artırılıyor. Alkollü araç kullanan sürücülere 25 bin lira para cezası ve 6 ay süreyle sürücü belgesini geri alma cezası uygulanacak. Beş yıl içinde ikinci ihlalde ceza 50 bin liraya çıkarken, ehliyet 2 yıl süreyle geri alınacak. Üçüncü ihlalde ise 150 bin lira para cezası ve 5 yıl süreyle sürücü belgesini geri alma yaptırımı uygulanacak.

İşte 2026 yılı trafik cezaları...

İlk kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülere 11.631 TL idari para cezası uygulanacak.

Alkollü araç kullanırken ikinci kez yakalananlara 14.582 TL idari para cezası kesilecek.

Üçüncü kez yakalanan sürücülere ise 23.442 TL idari para cezası kesilecek.

Alkol veya uyuşturucu testini reddeden sürücülere 33.317 TL idari para cezası uygulanacak.

Ehliyet kemeri takmama 1.245 TL.

Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL.

Plakasız araçla trafiğe çıkanlara ise 19.719 TL para cezası uygulanacak.

Yetkisiz çakar veya siren kullanan sürücülere 11.631 TL ceza kesilecek.

Makas ve drift atanlara ise 58.212 TL idari para cezası uygulanacak.

Engelli yerine park etme 2.492 TL.

Gürültü çıkarma cezası 1.246 TL.

Hız sınırını aşma %10-30 2.719 TL.

Hız sınırını aşma %30-50 5.661 TL.

Hız sınırını aşma %50'den fazla 11.631 TL.

Hatalı sollama 2.721 TL.

Kırmızı ışık cezası 2.719 TL.

Telefonla konuşma cezası 2.720,62 TL