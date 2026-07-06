Trafikte bunu yapan yandı! Düzenleme Meclis’e sunuldu: Ehliyetler iptal edilebilir

TRAFİKTE CAYDIRICILIK ARTIRILACAK

Kanun teklifine göre aday sürücüler; drift yapmaları, makas atmaları veya ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemeleri halinde aday sürücü belgelerini tamamen kaybedecek. Mevcut uygulamada bu tür ihlaller nedeniyle sürücü belgeleri belirli sürelerle geri alınırken, yeni düzenlemeyle bu yaptırım kalıcı hale getirilecek. Düzenlemenin temel amacı, özellikle sürücülük deneyimi yeni olan kişilerin trafik kurallarına uyumunu artırmak ve kamu güvenliğini tehdit eden davranışların önüne geçmek olarak gösteriliyor.