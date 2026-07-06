Trafikte bunu yapan yandı! Düzenleme Meclis'e sunuldu: Ehliyetler iptal edilebilir
Trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Meclis'e sunulan düzenlemeye göre drift yapan, makas atan veya ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen aday sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek. 2017 yılından bu yana 161 bini aşkın aday sürücünün belgesi iptal edilirken, en büyük iptal nedeni alkollü ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanımı oldu.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 10:05