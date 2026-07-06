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Trafikte bunu yapan yandı! Düzenleme Meclis'e sunuldu: Ehliyetler iptal edilebilir

Trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Meclis'e sunulan düzenlemeye göre drift yapan, makas atan veya ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen aday sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek. 2017 yılından bu yana 161 bini aşkın aday sürücünün belgesi iptal edilirken, en büyük iptal nedeni alkollü ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanımı oldu.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 10:05
Trafikte bunu yapan yandı! Düzenleme Meclis’e sunuldu: Ehliyetler iptal edilebilir

Trafikte tehlikeli sürüşlerin önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni torba kanun teklifi, aday sürücülere yönelik yaptırımları önemli ölçüde ağırlaştırıyor. Meclis'e sunulan düzenleme kapsamında, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan ihlallerde bulunan aday sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek.

Trafikte bunu yapan yandı! Düzenleme Meclis’e sunuldu: Ehliyetler iptal edilebilir

TRAFİKTE CAYDIRICILIK ARTIRILACAK

Kanun teklifine göre aday sürücüler; drift yapmaları, makas atmaları veya ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemeleri halinde aday sürücü belgelerini tamamen kaybedecek. Mevcut uygulamada bu tür ihlaller nedeniyle sürücü belgeleri belirli sürelerle geri alınırken, yeni düzenlemeyle bu yaptırım kalıcı hale getirilecek. Düzenlemenin temel amacı, özellikle sürücülük deneyimi yeni olan kişilerin trafik kurallarına uyumunu artırmak ve kamu güvenliğini tehdit eden davranışların önüne geçmek olarak gösteriliyor.

Trafikte bunu yapan yandı! Düzenleme Meclis’e sunuldu: Ehliyetler iptal edilebilir

161 BİNDEN FAZLA ADAY SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Verilere göre, 2017 yılından 17 Haziran 2026 tarihine kadar toplam 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. En fazla iptal nedeni ise alkollü, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımı oldu.

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Trafikte bunu yapan yandı! Düzenleme Meclis’e sunuldu: Ehliyetler iptal edilebilir

Bu kapsamda 123 bin 72 aday sürücünün belgesi iptal edildi. Aday sürücülere yönelik yaptırımların son yıllarda arttığına dikkat çekilen analizde, yalnızca geçen yıl 31 bin 978 aday sürücünün ehliyetinin iptal edildiği ve bunun uygulamanın başladığı tarihten bu yana en yüksek yıllık rakam olduğu belirtildi.

Trafikte bunu yapan yandı! Düzenleme Meclis’e sunuldu: Ehliyetler iptal edilebilir

3,4 MİLYON ADAY SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİRİYOR

Etki analizine göre Türkiye'de halen 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibi bulunuyor. Bunların 3 milyon 402 bin 75'ini aday sürücüler oluşturuyor. Böylece aday sürücülerin toplam sürücüler içindeki oranı yüzde 8,7 seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TRAFİK