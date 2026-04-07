Trend Galeri Trend Ekonomi Trump'ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

Trump'ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların şiddetlenmesiyle petrol fiyatları sert yükselişini sürdürüyor. Trump'ın İran'daki sivil hedefleri vuracaklarına yönelik tehdidinin ardından WTI ve Brent Petrol yükselişe geçti. Suudi Arabistan, Asya'ya sattığı petrolün fiyatını rekor seviyeye çıkardı. Irak ise petrol sevkiyatlarının yeniden Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilebileceğini duyurdu. Öte yandan ABD'de lojistik fiyatları 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.04.2026 09:52
Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın önemli altyapısını yok etme tehditleri, petrol fiyatlarında ateşi yükseltti.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

ABD ham petrolü (WTI) yüzde 2,62 yükselişle 115 doları aştı. WTI böylelikle Haziran 2022'den bu yana en yüksek kapanışına yakın kaldı.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

Brent petrol ise yüzde 1.58 yükseliş ile 111 dolara çıktı.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

SUUDİ ARABİSTAN'DAN REKOR FİYAT

Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'nun Asya'ya sattığı petrol fiyatı rekor seviyeye ulaştı.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

Saudi Aramco, Mayıs ayı için Asya'daki rafinerilere sattığı Arab Light petrolünün fiyatını, varil başına 19,50 dolar üzerine çıkardı.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

IRAK PETROLÜNE HÜRMÜZ MUAFİYETİ

Irak, Asyalı alıcı ve rafinerilere gönderdiği bildirimde, petrol sevkiyatlarının yeniden Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

State Organization for Marketing of Oil (SOMO) tarafından pazar günü gönderilen notta, Irak petrolünün "kısıtlamadan muaf" olduğu belirtildi.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

Ayrıca Basra dahil tüm yükleme terminallerinin "tam kapasiteyle çalıştığı" vurgulandı.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

Yaklaşık 1 milyon varil Irak petrolü taşıyan "Ocean Thunder" adlı tanker, pazar günü boğazdan geçiş yaptı. Bu gelişme, muafiyetin sahada test edildiğine işaret etti.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

Irak genellikle petrolünü "free-on-board" (FOB) yöntemiyle satıyor; bu durumda taşımayı alıcılar üstleniyor.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

ABD'DE LOJİSTİK MALİYETLERİ SIÇRADI

ABD'de İran savaşı kaynaklı hızla yükselen yakıt fiyatları, zaten sürücü açığı nedeniyle baskı altında olan taşımacılık sektöründe maliyetleri daha da yukarı çekti.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

Dizel yakıt fiyatları, ABD-İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının başladığı şubat sonundan bu yana yaklaşık yüzde 50 arttı. Bu artış, kara taşımacılığı yapan şirketlerin en büyük maliyet kalemlerinden birinde ciddi baskı oluşturdu.

Trump’ın tehdidi petrolün ateşini çıkardı! WTI ve Brent Petrol yükseldi, ABD kriz ile karşı karşıya

NAKLİYE ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Artan maliyetler karşısında taşımacılık firmaları, yük sahiplerinden talep ettikleri kilometre başına yakıt ek ücretlerini yükseltti. Truckstop.com verilerine göre bu ek ücretler, 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bu durum, üretici ve perakendecilerin lojistik giderlerini artırarak nihai ürün fiyatlarına da yansıyabilecek bir zincirleme etki yaratıyor.