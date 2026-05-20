Trump'ın tehditleriyle rüzgar terse döndü! Petrolün ateşi yeniden yükseldi, 130 dolar ihtimali masada

ABD'nin İran'a yönelik yeni bir operasyon yapma beklentisiyle yükselişine hız veren petrol fiyatları Trump'ın saldırıyı ertelediğini duyurmasıyla düşüşe geçmişti. ABD Başkanı'nın İran'a yeni tehditlerinin ardından petrol fiyatlarının ateşi yeniden yükseldi. Brent Petrol 110 doların üzerine çıkarken, WTI ise 104 dolara dayandı. Bank of America ise petrolde 130 dolar ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.05.2026 07:50 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 08:04
ABD Başkanı Trump'ın Çin'den İranHürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya ikna etme konusunda bir taahhüt alamaması üzerine yüzde 8 değer kazanan petrol fiyatları, İran'a yönelik saldırıların ertelenmesiyle düşüşe geçmişti. Trump'ın son tehditlerinin ardından petrol fiyatları yeniden yükseldi.

Batı Teksas Ham Petrolü, Salı günü %0,2'lik bir düşüşün ardından varil başına 104 dolar civarına yükseldi. Brent ise 111 dolar civarında kapandı. Yeni günde ise Brent Petrol 110 dolardan WTI ise 103 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor.

HÜRMÜZ'DE 42 MİLYON VARİL PETROL BEKLİYOR

İran'ın, Umman Körfezi'nde İran petrol ihracatını engellemeyi amaçlayan ABD ablukasını aşmanın yollarını aramasıyla birlikte, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki tankerlerde depolanan İran petrolünün hacmi son haftalarda arttı.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş İran'a Karşı Birleşik (UANI)'nin verilerine göre, Körfez'de İran ham petrolü ve petrokimya ürünleriyle dolu tanker sayısı, ABD ablukasının 13 Nisan'da başlamasından önce 29 iken, şimdi 49'a yükseldi. Financial Times'ın Kpler'den aktardığı tahminlere göre, şu anda Orta Doğu'da, çoğu eski gemi olan İran tankerlerinde yaklaşık 42 milyon varil İran ham petrolü bekliyor; bu da savaşın başlangıcına kıyasla %65'lik bir artış anlamına geliyor.

HARG ADASINDA YÜKLEMELER DURMA NOKTASINA GELDİ

Denizcilik istihbarat firması Windward'ın geçen hafta yayınladığı bir rapora göre, İran'ın önemli ihracat limanı olan Harg Adası'ndaki yüklemeler durma noktasına geldi .

RUS RUBLESİ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Rus rublesi, Orta Doğu'daki savaşın patlak vermesinin ardından petrol satışlarından elde edilen döviz gelirlerindeki artışın da etkisiyle, bu çeyrekte dolara karşı dünyanın en iyi performans gösteren para birimi haline geldi.

Verilere göre, ruble Nisan başından bu yana yaklaşık %12 değer kazanarak dolar karşısında 72,6 seviyesine ulaştı ve Şubat 2023'ten bu yana en güçlü seviyesini gördü. Para birimi, üst üste ikinci yıldır, değer kaybı öngören resmi ve piyasa tahminlerinden saparak, bazı analistlerin mevcut ekonomik koşullara göre aşırı değerli olduğunu düşünmesine yol açtı.

BANKACILIK DEVİNDEN 130 DOLAR UYARISI

Bank of America cephesinden petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme geldi. BofA Emtia ve Türev Araştırmaları Direktörü Francisco Blanch, mevcut şartlarda en iyimser tabloda bile Brent petrolün yılın geri kalanında ortalama 90 dolar seviyelerinde kalabileceğini söyledi.

BofA analistine göre ikinci senaryoda ise ABD ile İran arasındaki karşılıklı gerilim ve abluka sürecinin devam etmesi halinde Brent petrolün haziran sonu ya da temmuz başında 120-130 dolar bandına yükselebileceği öngörüldü.

Blanch, çatışmaların yeniden şiddetlenmesi veya enerji altyapılarının zarar görmesi halinde petrol piyasasında arz sıkıntısının daha da büyüyebileceği uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı yeniden açılsa bile petrol tesislerinde oluşabilecek hasarın üretim ve sevkiyat süreçlerini uzun süre sekteye uğratabileceği ifade edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BANK OF AMERİCA #FİNANCİAL TİMES #BRENT PETROL #HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD #İRAN