Trump'ın tehditleriyle rüzgar terse döndü! Petrolün ateşi yeniden yükseldi, 130 dolar ihtimali masada
ABD'nin İran'a yönelik yeni bir operasyon yapma beklentisiyle yükselişine hız veren petrol fiyatları Trump'ın saldırıyı ertelediğini duyurmasıyla düşüşe geçmişti. ABD Başkanı'nın İran'a yeni tehditlerinin ardından petrol fiyatlarının ateşi yeniden yükseldi. Brent Petrol 110 doların üzerine çıkarken, WTI ise 104 dolara dayandı. Bank of America ise petrolde 130 dolar ihtimaline karşı uyarıda bulundu.
Giriş Tarihi: 20.05.2026 07:50
Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 08:04