Trump’ın tehditleriyle rüzgar terse döndü! Petrolün ateşi yeniden yükseldi, 130 dolar ihtimali masada

RUS RUBLESİ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Rus rublesi, Orta Doğu'daki savaşın patlak vermesinin ardından petrol satışlarından elde edilen döviz gelirlerindeki artışın da etkisiyle, bu çeyrekte dolara karşı dünyanın en iyi performans gösteren para birimi haline geldi.

Verilere göre, ruble Nisan başından bu yana yaklaşık %12 değer kazanarak dolar karşısında 72,6 seviyesine ulaştı ve Şubat 2023'ten bu yana en güçlü seviyesini gördü. Para birimi, üst üste ikinci yıldır, değer kaybı öngören resmi ve piyasa tahminlerinden saparak, bazı analistlerin mevcut ekonomik koşullara göre aşırı değerli olduğunu düşünmesine yol açtı.