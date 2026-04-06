Trump’tan ’saatli’ tehdit! Petrol 100 doların üzerine çıktı... İran Babülmendep kartını oynayabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit etmesi üzerine petrol fiyatları yukarı yönlü kırıldı. Ateşkes ihtimalinin güçlenmesi brent petrol fiyatlarını baskı altına aldı. ABD ham petrolünde 114 dolar seviyeleri görüldü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve ortakları (OPEC+) mayıs ayı için üretim artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın saat ve tarih vererek yaptığı sosyal medya paylaşımı da piyasaları etkiledi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.04.2026 09:21
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında yeniden dalgalı hareketler yaşadı. Trump tehditleri, sonrasında ateşkes olabileceğine dair haber akışı ve OPEC ülkelerinden gelen kararlar fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte petrol piyasalarında son durum…

BRENT PETROL TEHDİT ALTINDA

Brent petrol vadeli işlemleri varil başına 100 doların altındaki seyrine pazartesi günü de devam etti. Olası bir ateşkes ihtimali petrol fiyatları üzerinde baskıya neden olurken kazanımlar azaldı. Taraflar arasında 45 günlük ateşkesin gerçekleşmesi halinde petrol fiyatlarındaki hareketlerin bu kez aşağı doğru olması bekleniyor.

Ancak Donald Trump, ateşkes ihtimallerinin konuşulmasından önce Donald Trump İran'ı enerji alt yapılarını vurmakla ve cehennemi yaşatmakla tehdit etti. Bu karmaşık gündemde petrol fiyatları için tahminler de zorlaştı. Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor. Trump, sosyal medya hesabından da "Salı, saat 20:00 (Doğu Saati)!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

BABÜLMENDEP DE KAPATILABİLİR

Öte yandan İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babülmendep Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babüpmendep'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

WTI ham petrol vadeli işlemleri, pazartesi günü seansın başlarında 115,5 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatları üzerindeki baskıdan etkilenen WTI ham petrolü brent gibi gerileyerek 111 dolara kadar düştü.

OPEC KARARLARI FİYATLARI ETKİLEDİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve ortakları (OPEC+), bugün gerçekleştirdiği resmi duyuruyla ham petrol üretiminin Mayıs ayında günlük 206.000 varil artırılacağını belirterek piyasa beklentilerini teyit etti.

Karar metninde, ilgili adımın ülkelerin geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği aşırı üretimi telafi etme sürecini hızlandıracağı vurgulanırken, üretim hedeflerine tam uyumun önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Sekiz OPEC+ üyesi ülke, enerji altyapısına yönelik saldırıların ve deniz yollarında yaşanan aksaklıkların küresel arzı doğrudan tehdit ettiğini, bu durumun piyasalardaki oynaklığı tetiklediğini kaydetti.

Üretim stratejilerinin ve piyasa koşullarının değerlendirileceği bir sonraki geniş kapsamlı toplantının 3 Mayıs 2026 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.