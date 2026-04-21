Tüketim alışkanlıkları değişiyor: Martta 2,6 trilyon TL'lik ödeme kredi kartlarıyla yapıldı!

Mart ayına ilişkin kartlı ödeme verileri tüketicilerin, tüketim alışkanlıklarının değiştiğini açıkça gözler önüne koydu. Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler Mart ayında 2,6 trilyonu buldu. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. Online ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 büyüme gösterdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.04.2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 17:00
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, Mart ayında kartlı ödemelerde güçlü bir artışa işaret etti. Toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 49 yükselirken, kredi kartı harcamaları ve temassız işlemler öne çıktı.

KARTLI ÖDEMELERDE GÜÇLÜ BÜYÜME

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 2,6 trilyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde toplam işlem adedi yüzde 10 artışla 1,8 milyar oldu.

KREDİ KARTI HARCAMALARI AĞIRLIKTA

Toplam ödemelerin büyük kısmı kredi kartları ile gerçekleştirildi. Mart ayında 2,2 trilyon TL'lik ödeme kredi kartları üzerinden yapılırken, banka kartları 380,9 milyar TL, ön ödemeli kartlar ise 8,6 milyar TL seviyesinde kaldı.

İNTERNET ALIŞVERİŞİ HIZ KESMİYOR

İnternetten yapılan kartlı ödemeler yıllık bazda yüzde 53 artarak 791,4 milyar TL'ye yükseldi. Toplam içindeki payı yüzde 31'e ulaşan online harcamalar, tüketim alışkanlıklarındaki değişimi ortaya koydu.

HER 5 ÖDEMEDEN 4'Ü TEMASSIZ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi yüzde 10 artarak 1,15 milyar adede ulaştı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 50 artışla 849,8 milyar TL oldu. Mağaza içi işlemlerde her 5 ödemeden 4'ünün temassız yapılması dikkat çekti.

KART SAYISI ARTTI, ÖN ÖDEMELİ KARTLAR GERİLEDİ

Mart itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 146,2 milyon, banka kartı sayısı 214,7 milyon oldu. Ön ödemeli kart sayısı ise yıllık bazda yüzde 13 düşüşle 97,9 milyona geriledi. Toplam kart sayısı 458,8 milyona çıkarak yüzde 4 artış kaydetti.

#KREDİ KARTI