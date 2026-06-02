Memur ve işçilerin mesai sistemi sil baştan! Resmi Gazete’de yayımlandı, artık tarih oluyor

Kamu ve özel sektördeki tüm çalışanların mesai takibi için Resmi Gazete'de önemli bir karara imza atıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), emsal niteliğnideki kararına göre, parmak izi, yüz tanıma, retina taraması ve benzeri biyometrik yöntemlerle yapılan mesai kontrolü hukuka aykırı bulundu. EMSAL KARAR RESMİ GAZETE'DE Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun çalışanların biyometrik verilerinin işlenmesine ilişkin ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurul, çalışanların işe giriş-çıkış ve mesai takibinin parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi ile ses tınısı gibi biyometrik veriler kullanılarak yapılmasının kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olmadığına hükmetti. AÇIK RIZA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL Kararda, çalışanlardan alınan açık rızanın biyometrik veri işleme faaliyetleri için tek başına yeterli bir hukuki dayanak oluşturmadığı vurgulandı. KVKK, biyometrik verilerin ancak kanunlarda açıkça öngörülen durumlarda işlenebileceğine dikkat çekerek, mesai takibi amacıyla bu verilerin kullanılmasının gerekli hukuki zemine sahip olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Kurul ayrıca işveren ile çalışan arasındaki ilişkinin doğası gereği, çalışanların verdiği açık rızanın her zaman özgür iradeye dayanıp dayanmadığının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR MESAİ SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM Kararla birlikte kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde yaygın olarak kullanılan parmak izi ve yüz tanıma sistemlerinin mesai kontrolü amacıyla kullanımının yeniden değerlendirilmesi gerekecek. KVKK, çalışanların devam durumunun takip edilmesi için biyometrik veri kullanımının zorunlu olmadığını, aynı amaca daha az müdahaleci yöntemlerle de ulaşılabileceğini ifade etti. Uzmanlar, ilke kararının işverenlerin mevcut personel takip sistemlerini gözden geçirmesine ve veri işleme süreçlerini yeniden düzenlemesine yol açabileceğini belirtiyor. MESAİ SİSTEMİNDE ALTERNATİFLER Kurul, mesai takibinde biyometrik veriler yerine kullanılabilecek alternatif yöntemlere de işaret etti. Buna göre işverenler; Şifreli kart sistemleri, PIN tabanlı giriş yöntemleri, Geleneksel imza uygulamaları, Kağıt bazlı devam çizelgeleri, RFID veya NFC tabanlı kimlik kartları, Denetçi gözetiminde manuel kayıt yöntemleri gibi alternatif çözümleri tercih edebilecek. KARAR MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR KVKK'nın ilke kararının, giriş-çıkış kontrolü ve mesai takibi amacıyla parmak izi veya yüz tanıma sistemlerinin kullanıldığı çok sayıda iş yerini etkilemesi bekleniyor. Karar, çalışanların özel nitelikli kişisel verilerinin korunmasına yönelik uygulamalarda yeni bir dönemin kapısını aralarken, işverenlerin de veri işleme faaliyetlerinde ölçülülük ve gereklilik ilkelerini daha fazla gözetmesini zorunlu hale getiriyor.