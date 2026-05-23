Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

20 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadiq, Libya'nın petrol ve gaz ihale süreci başlattığını açıkladı. Bakan Abdulsadiq, "Geçen yıl kamu ihale turumuzu açıkladık. Son 16-17 yıldır böyle bir ihale yapılmamıştı. Bu da Libya'nın yeniden istikrara kavuştuğunu gösteriyor. 21'den fazla offshore ve onshore blok açtık ve dünyanın büyük petrol şirketlerinden yoğun ilgi gördük. Şimdilik bunlardan beşini tahsis ettik ancak diğer bloklara yönelik ilgi sürüyor. Türkiye, Türk Petrolleri aracılığıyla biri offshore biri onshore olmak üzere iki sahada yer aldı. Gelecek yıl yeni bir ihale turu planlıyoruz" diye konuştu.