Trend Galeri Trend Ekonomi Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026'da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026'da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

Enerjinin kalbi, Enerji Bakanlığı ile Turkuvaz Medya'nın düzenlediği İNRES 2026 Zirvesi'nde attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen zirvede Türkiye'nin enerjide aldığı role dikkat çekildi. Azerbaycan, Gürcistan, Libya, Sudan, Somali, Moldova ve Nijerya enerji bakanlarını bir araya geldiği oturumda, yeni projeler için işbirliği mesajı verildi.

Giriş Tarihi: 23.05.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 10:00
Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

Turkuvaz Medya'nın öncülüğünde düzenlenen İNRES 2026 Zirvesi Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvede "Değişen Küresel Manzarada Enerji Güvenliği: Bağlantısallık ve İşbirliği" başlıklı Bakanlar Oturumu yapıldı.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

Oturumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek, Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Moatasem İbrahim Ahmed, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake değerlendirmelerde bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

GÜVENİLİR ORTAK ÖNEMLİ

Oturumda konuşan Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, 21. yüzyılda enerjinin gücünün tedarik, enerji bağlantısallığı ve güvenilir ortaklık üzerinden ölçüldüğünü söyledi. Türkiye ile Azerbaycan arasında başarılı enerji projelerine de değinen Şahbazov, "Bir tanesi Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, ikincisi de Güney Gaz Koridoru. Bu iki proje şu an en güvenilir, en beklendik sonuçları veren projeler. Sadece ülkelerimizi ve komşularımızı birleştirmiyor, aynı zamanda Azerbaycan, Türkiye ve diğer ortaklarını da bölgemizi Avrasya'daki yeni enerji altyapısının önemli oyuncuları haline getiriyor" diye konuştu.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

Azerbaycan'dan Türkiye vurgusu: "Enerji üssüne dönüşecek"

İki ülke arasında masada olan projelere de dikkati çeken Şahbazov, "Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki elektrik enterkonnektörleri projemiz bulunmakta. Başka bir enterkonnektör Hazar'daki enerji kaynaklarını alarak Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden geçen ve Türkiye'ye bağlanacak Zengezur-Nahçıvan koridoru. Türkiye'yi bir enerji üssüne dönüştürecek bir çalışma bu" dedi.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

TÜRKİYE KRİTİK ROL OYNUYOR

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Kvrivishvili de, bölgesel ve küresel gerilimlerin ülkelerin enerji stratejilerinin önemini daha görünür hale getirdiğini dile getirdi. Gürcistan'ın önceliğinin elektrik üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu belirten Kvrivishvili, gelecek 10 yılda kurulu kapasiteyi 11 bin 500 megavata çıkarmayı hedeflediklerini, gelecek 2 yılda ise enerji altyapısının yenilenmesi, modernizasyonu ve genişletilmesi için 1 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağını anlattı.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

Kvrivishvili, bölgedeki petrol, doğal gaz ve elektrik altyapısının önemine işaret ederek, "Mevcut gerilimler, Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın küresel enerji güvenliği açısından ne kadar kritik bir rol üstlendiğini daha net ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

YENİDEN İNŞA SÜRECİNDEYİZ

Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Moatasem İbrahim Ahmed ise doğal kaynaklar, petrol, gaz, madencilik ve enerji altyapısını yeniden inşa etmeye çalıştıklarını anlatarak "Bir dönem günlük 500-600 bin varil petrol üretime ulaştık. Daha sonra Güney Sudan ayrıldı ve üretimi paylaşırken altyapı Sudan'da kaldı. Şu anda Güney Sudan'dan Kızıldeniz'e uzanan 1.650 kilometrelik boru hattı üzerinden akış sürüyor" dedi. Sudan'ın yeniden yapılanma sürecinde olduğunu belirten Ahmed, Türkiye'nin Sudan'a verdiği destek için teşekkür etti.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Mohamed, Somali'de enerji altyapısının büyük ölçüde özel şirketlerin kontrolünde olduğunu söyledi.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

Türkiye ile enerjideki iş birliğinin önemine dikkat çeken Mohamed, Somali açıklarında yürütülen sondaj çalışmalarının ülkenin enerji geleceği açısından kritik rol oynayacağını söyledi.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

20 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadiq, Libya'nın petrol ve gaz ihale süreci başlattığını açıkladı. Bakan Abdulsadiq, "Geçen yıl kamu ihale turumuzu açıkladık. Son 16-17 yıldır böyle bir ihale yapılmamıştı. Bu da Libya'nın yeniden istikrara kavuştuğunu gösteriyor. 21'den fazla offshore ve onshore blok açtık ve dünyanın büyük petrol şirketlerinden yoğun ilgi gördük. Şimdilik bunlardan beşini tahsis ettik ancak diğer bloklara yönelik ilgi sürüyor. Türkiye, Türk Petrolleri aracılığıyla biri offshore biri onshore olmak üzere iki sahada yer aldı. Gelecek yıl yeni bir ihale turu planlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

Abdulsadiq, önümüzdeki 20 yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım planladıklarını aktararak bu yatırımlarla şu anda günlük yaklaşık 1.4 milyon varil olan petrol üretimlerini üç yılda 2 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

TEDARİK ZİNCİRİ GELİŞTİRİLMELİ

Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Alake ise küresel enerji krizleri ve jeopolitik gelişmelerin enerji güvenliğinin önemini artırdığını, enerji dönüşümünde kaynak çeşitliliğinin kritik rolü olduğunu vurguladı. Enerji sektöründe ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Alake, "Enerji çeşitlendirmesi ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi artık zorunluluk haline geldi" diye konuştu. Alake, Nijerya'nın madencilik sektöründe güvenliği sağlamaya yönelik önemli adımlar attığını, bu sayede sektöre yatırım çekmeyi hedeflediklerini anlattı.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

KRİZİ BİRLİKTE AŞABİLİRİZ

Moldova Enerji Bakanı Junghietu, enerji güvenliğini sağlamak için yenilenebilir enerji, depolama ve esnek üretim yöntemlerine odaklandıklarını belirtti. Elektrik ithalatını azaltmak amacıyla nisanda büyük ölçekli depolama sistemlerini devreye alacaklarını aktaran Junghietu, Romanya ve Ukrayna ile yeni enterkonnektör projeleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye enerji üssüne dönüşüyor! İNRES 2026’da 7 ülkeden yeni projeler için işbirliği mesajı

Martta Romanya bağlantı hattına yönelik saldırının ardından bölgesel işbirliği sayesinde olası elektrik krizinin önüne geçtiklerini söyleyen Junghietu, "2.4 milyon insanın elektrik kesintisi olmadan enerjiye erişimini sürdürebildik. Bu krizlerin üstesinden gelmenin tek yolu birlikte hareket etmek" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TURKUVAZ MEDYA