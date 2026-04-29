Türkiye NTE'de vites attırıyor! Beylikova stratejinin temel taşı olacak, yol haritası çiziliyor
Türkiye NTE'de vites attırıyor! Beylikova stratejinin temel taşı olacak, yol haritası çiziliyor
Türkiye, Eskişehir Beylikova'da keşfettiği nadir toprak elementleri (NTE) ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 12,5 milyon tonluk nadir toprak rezervi keşfi dünya medyasının ilgi odağı olmayı sürdürürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kritik minerallerde yol haritasının çizileceğini duyurdu. Bakan Bayraktar, Beylikova'nın stratejinin temel taşı olacağını belirtti.
Giriş Tarihi: 29.04.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 06:58