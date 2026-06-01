Türkiye Yüzyılı'na dev yatırım hamlesi: Teşvikler ile yüksek teknoloji ve bölgesel kalkınma desteklenecek

Türkiye Yüzyılı’na dev yatırım hamlesi: Teşvikler ile yüksek teknoloji ve bölgesel kalkınma desteklenecek

2012'den bu yana yaklaşık 100 bin yatırım teşvik belgesi düzenlendi. 19 trilyon liralık yatırım ve 3 milyon kişilik istihdamın önü açıldı. Yeni teşvik sistemiyle yüksek teknoloji, stratejik üretim ve bölgesel kalkınma odaklı yatırımlar daha güçlü desteklenecek.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Giriş Tarihi: 01.06.2026 07:20
Türkiye, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. 2012 yılında uygulamaya alınan yatırım teşvik sistemi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 bin yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, 19 trilyon liralık yatırımın ve 3 milyon kişilik istihdamın önü açıldı. Tamamlanan 43 bin yatırım sayesinde 6 trilyon liralık yatırım ekonomiye kazandırılırken, 1 milyon 600 bin vatandaş işe kavuştu.

DEV YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen yatırım teşvik politikaları, Türkiye'nin üretim kapasitesinin büyümesinde kritik rol oynadı. Son 13 yılda verilen teşviklerle sanayiden teknolojiye, enerjiden imalata kadar birçok alanda yatırım seferberliği yaşandı. Teşvik belgesi alan yatırımların 43 bini tamamlanarak üretime geçti. Böylece hem sanayinin rekabet gücü artırıldı hem de milyonlarca kişiye yeni istihdam kapısı oluşturuldu.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN YENİ TEŞVİK MODELİ

Küresel ekonomideki dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yatırım teşvik sistemi de yenilendi. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren yeni model, yüksek teknolojiye dayalı üretimi, stratejik sektörleri ve bölgesel kalkınmayı merkeze alıyor. Yatırımcıların beklentileri dikkate alınarak hazırlanan sistem, daha sade, daha seçici ve sonuç odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE GÜÇLÜ DESTEK

Yeni sistemin omurgasını oluşturan Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında teknoloji odaklı yatırımlar için kapsamlı destekler sağlanıyor. Teknoloji Hamlesi Programı ile yüksek katma değerli üretim yapan yatırımlar Ar-Ge'den seri üretime kadar destekleniyor. Böylece Türkiye'nin kritik teknolojilerde dışa bağımlılığının azaltılması ve küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

YEREL KALKINMADA REKOR İLGİ

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile illerin potansiyeli harekete geçirilirken, atıl kaynaklar üretime kazandırılıyor. Bölgesel kalkınmayı hızlandıracak program, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Programa yapılan rekor başvuru sayısı, belirlenen il-sektör eşleşmelerinin yatırımcı nezdinde de karşılık bulduğunu ortaya koydu.

DESTEKLER STRATEJİK ALANLARA YÖNELDİRİLDİ

Yeni dönemde kamu kaynakları daha etkin kullanılacak. Bu kapsamda kapasite fazlası bulunan alanlar teşvik kapsamından çıkarılırken, stratejik ve öncelikli yatırımlar daha güçlü şekilde desteklenecek. Sektörel ve Bölgesel Teşvikler kapsamında özellikle yüksek teknoloji, katma değerli üretim, ithalat bağımlılığını azaltacak projeler ve üretim ekosistemine katkı sağlayacak yatırımlar ön plana çıkacak.

14 YILA VARAN İSTİHDAM DESTEĞİ

Yeni sistemde Genel Teşvik Sistemi kaldırılırken, istihdam destekleri bölgesel gelişmişlik düzeyine göre yeniden şekillendirildi. Özellikle kalkınmada öncelikli bölgeler için önemli avantajlar getirildi. 6'ncı Bölge illeri, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki şehirler ve depremden en fazla etkilenen 65 ilçede yapılacak yatırımlarda istihdam desteklerinin süresi 14 yıla kadar uzatıldı. Bu adımla hem bölgesel kalkınmanın hızlandırılması hem de Türkiye'nin üretim gücünün daha da artırılması hedefleniyor.

