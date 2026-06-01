Türkiye Yüzyılı’na dev yatırım hamlesi: Teşvikler ile yüksek teknoloji ve bölgesel kalkınma desteklenecek

Türkiye, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. 2012 yılında uygulamaya alınan yatırım teşvik sistemi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 bin yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, 19 trilyon liralık yatırımın ve 3 milyon kişilik istihdamın önü açıldı. Tamamlanan 43 bin yatırım sayesinde 6 trilyon liralık yatırım ekonomiye kazandırılırken, 1 milyon 600 bin vatandaş işe kavuştu.