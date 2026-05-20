Türkiye’de çok satan otomotiv devinden Çin hamlesi! Avrupa’yı sarsacak elektrikli araç geliyor

Türkiye'de Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel gibi çok satan otomobil markalarının sahibi olan otomotiv grubu Stellantis, Çinli üretici Dongfeng ile tarihi anlaşmaya imza attı. Stellantis Dongfeng'in lüks markası olan Voyah'ın elektrikli versiyonunu Fransa'da üretmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2026 14:39 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 14:50
Türkiye'de geniş bir satış ağına sahip otomotiv grubu Stellantis, Çinli üretici Dongfeng Motor Corporation ile birlikte Avrupa elektrikli araç pazarını etkilemesi beklenen yeni bir adım atıyor.

Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran şirket, Çinli Dongfeng'in premium elektrikli markası Voyah ile Avrupa'yı sallamaya hazırlanıyor.

Konuya aşina 2 kaynağın aktardığına göre Stellantis, Dongfeng ile ortak bir girişim kuracak ve Fransa'nın Rennes kentindeki fabrikada Çinli şirketin lüks markası Voyah'ı üretecek.

İki şirket tarafından imzalanan niyet mektubuna göre ortak girişimniin yüzde 51'lik payı Fransız şirkette olacak. Voyah'ın Fransa'da üretilmesi ile Çinli Dongfeng'in AB gümrük vergisini aşmasına olanak sağlayacak. Anlaşmanın gün içinde her an duyurulabileceği belirtiliyor.

FİYATIYLA TESLA'YA RAKİP OLABİLİR

Avrupa'da mevcut Voyah modelleri yaklaşık 42 bin euro seviyesinden başlarken, donanım ve versiyona göre fiyatlar 80 bin euroya kadar çıkabiliyor. Yeni üretim modelinin devreye girmesiyle birlikte fiyatların 40 bin – 60 bin euro bandına daha rekabetçi şekilde çekilebileceği öngörülüyor.

Bu seviyeler, Voyah'ı doğrudan Tesla Model Y ve Avrupalı premium elektrikli SUV segmentiyle rekabete sokabilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
