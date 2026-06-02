Türkiye’de en çok satılan otomobiller listesi açıklandı! İşte en çok satılan marka ve modeller

Otomotiv piyasasında resmi tatiller nedeniyle bu ay ciddi yavaşlama yaşandı. Mayıs ayında sadece 83 bin araç satıldı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 22,55 düşüş oldu. Peki en çok satılan otomobil hangisi? Zirvede hangi marka var? İşte ayrıntılar...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Mayıs ayında toplamda 83 bin 442 adet araç satıldı. Mayıs ayında otomobil satışları yüzde 23,19 düşüşle 65 bin 386 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 20,13 azalarak 18 bin 56 adet seviyesinde kaldı.
|S.No
|Marka
|2026
|2025
|Değişim
|1
|RENAULT
|10.264
|8.344
|%23,01
|2
|VOLKSWAGEN
|5.845
|6.671
|-%12,38
|3
|HYUNDAI
|5.385
|5.388
|-%0,06
|4
|TOYOTA
|4.043
|4.636
|-%12,79
|5
|PEUGEOT
|3.586
|4.381
|-%18,15
|6
|TOGG
|3.505
|3.678
|-%4,70
|7
|SKODA
|3.110
|3.792
|-%17,99
|8
|FIAT
|3.073
|6.164
|-%50,15
|9
|KIA
|2.611
|2.200
|%18,68
|10
|NISSAN
|2.367
|2.508
|-%5,62
|11
|CHERY
|2.200
|2.907
|-%24,32
|12
|MERCEDES
|2.064
|2.254
|-%8,43
|13
|OPEL
|1.864
|3.667
|-%49,17
|14
|BMW
|1.818
|2.632
|-%30,93
|15
|CITROEN
|1.723
|3.941
|-%56,28
|16
|MINI
|1.257
|1.524
|-%17,52
|17
|DACIA
|1.245
|2.182
|-%42,94
|18
|OMODA & JAECOO
|1.221
|601
|%103,16
Mayıs verilerine göre otomobil satışları tablo olarak şu şekilde:
|Mayıs Ayı Otomobil Pazarı - En Çok Satan Modeller
|Sıra
|Marka
|Model
|Segment
|Satış
|Payı
|1
|Renault
|Clio HB
|B2
|3.970
|%6,07
|2
|Renault
|Megane Sedan
|C1
|2.677
|%4,09
|3
|Renault
|Duster
|C7
|2.400
|%3,67
|4
|Toyota
|Corolla
|C1
|2.180
|%3,33
|5
|Volkswagen
|Taigo
|B7
|2.090
|%3,20
|6
|Fiat
|Egea Sedan
|C1
|1.888
|%2,89
|7
|Hyundai
|i20
|B2
|1.875
|%2,87
|8
|Nissan
|Qashqai
|C7
|1.871
|%2,86
|9
|TOGG
|T10X
|C7
|1.832
|%2,80
|10
|Hyundai
|Bayon
|B7
|1.722
|%2,63
|11
|Chery
|Tiggo 7
|C7
|1.692
|%2,59
|12
|Kia
|Sportage
|C7
|1.681
|%2,57
|13
|TOGG
|T10F
|C1
|1.673
|%2,56
|14
|Peugeot
|2008
|B7
|1.503
|%2,30
|15
|Toyota
|C-HR
|C7
|1.366
|%2,09
|16
|MINI
|Countryman
|D7
|1.244
|%1,90
|17
|Opel
|Frontera
|B7
|1.125
|%1,72
|18
|Volkswagen
|Tiguan
|C7
|1.120
|%1,71
|19
|Peugeot
|3008
|C7
|1.064
|%1,63
|20
|KG Mobility
|Torres
|D7
|1.037
|%1,59
|21
|Renault
|Austral
|C7
|1.034
|%1,58
|22
|Volkswagen
|T-Roc
|C7
|1.002
|%1,53
|23
|Hyundai
|Tucson
|C7
|982
|%1,50
|24
|Volkswagen
|T-Cross
|B7
|973
|%1,49
|25
|Citroen
|C5 Aircross
|C7
|932
|%1,43
|26
|Fiat
|Egea Cross
|C7
|883
|%1,35
|27
|Dacia
|Sandero Stepway
|B7
|867
|%1,33
|28
|Skoda
|Kamiq
|B7
|849
|%1,30
|29
|Peugeot
|408
|C7
|848
|%1,30
|30
|Jeep
|Compass
|C7
|704
|%1,08
|31
|Omoda & Jaecoo
|Jaecoo 7
|C7
|669
|%1,02
|32
|Honda
|HR-V
|C7
|652
|%1,00
|33
|Skoda
|Superb
|D1
|630
|%0,96
|34
|Mercedes
|GLB
|D7
|578
|%0,88
|35
|BMW
|X1
|D7
|565
|%0,86
|36
|Skoda
|Octavia
|C1
|562
|%0,86
|37
|BMW
|3 Serisi
|D1
|551
|%0,84
|38
|Cupra
|Formentor
|C7
|549
|%0,84
|39
|Chery
|Tiggo 8
|D7
|508
|%0,78
|40
|Hyundai
|Ioniq 5
|C7
|465
|%0,71