Türkiye’de en çok satılan otomobiller listesi açıklandı! İşte en çok satılan marka ve modeller

5 YILLIK ORTALAMANIN ALTINDA

2026 yılının ilk 5 ayında toplam satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 azalış ile 453 bin oldu. Son 5 yıllık mayıs ortalamasına göre otomotiv pazarı yüzde 5,1 daraldı. Otomobil satışları 5 yıllık ortalamanın yüzde 6 altında gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,7 gerileme gösterdi.

Buna rağmen otomotiv pazarı 10 yıllık mayıs ayı ortalamalarının üzerinde seyretti. Toplam satışlar 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 10,3 artış gösterirken, otomobil satışları yüzde 9,6, hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,8 yükseldi.