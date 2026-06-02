Türkiye'de en çok satılan otomobiller listesi açıklandı! İşte en çok satılan marka ve modeller

Otomotiv piyasasında resmi tatiller nedeniyle bu ay ciddi yavaşlama yaşandı. Mayıs ayında sadece 83 bin araç satıldı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 22,55 düşüş oldu. Peki en çok satılan otomobil hangisi? Zirvede hangi marka var? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 11:05
Türkiye'de otomobil satışları Mayıs ayında ciddi oranda geriledi. Resmi tatiller ve Kurban Bayramı dolayısıyla sadece 15 gün faaliyet gösteren otomobil piyasasında yüzde 22,55 azalış yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Mayıs ayında toplamda 83 bin 442 adet araç satıldı. Mayıs ayında otomobil satışları yüzde 23,19 düşüşle 65 bin 386 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 20,13 azalarak 18 bin 56 adet seviyesinde kaldı.

S.No Marka 2026 2025 Değişim
1 RENAULT 10.264 8.344 %23,01
2 VOLKSWAGEN 5.845 6.671 -%12,38
3 HYUNDAI 5.385 5.388 -%0,06
4 TOYOTA 4.043 4.636 -%12,79
5 PEUGEOT 3.586 4.381 -%18,15
6 TOGG 3.505 3.678 -%4,70
7 SKODA 3.110 3.792 -%17,99
8 FIAT 3.073 6.164 -%50,15
9 KIA 2.611 2.200 %18,68
10 NISSAN 2.367 2.508 -%5,62
11 CHERY 2.200 2.907 -%24,32
12 MERCEDES 2.064 2.254 -%8,43
13 OPEL 1.864 3.667 -%49,17
14 BMW 1.818 2.632 -%30,93
15 CITROEN 1.723 3.941 -%56,28
16 MINI 1.257 1.524 -%17,52
17 DACIA 1.245 2.182 -%42,94
18 OMODA & JAECOO 1.221 601 %103,16
5 YILLIK ORTALAMANIN ALTINDA

2026 yılının ilk 5 ayında toplam satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 azalış ile 453 bin oldu. Son 5 yıllık mayıs ortalamasına göre otomotiv pazarı yüzde 5,1 daraldı. Otomobil satışları 5 yıllık ortalamanın yüzde 6 altında gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,7 gerileme gösterdi.

Buna rağmen otomotiv pazarı 10 yıllık mayıs ayı ortalamalarının üzerinde seyretti. Toplam satışlar 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 10,3 artış gösterirken, otomobil satışları yüzde 9,6, hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,8 yükseldi.

EN ÇOK VE EN AZ SATILAN OTOMOBİL MARKALARI

Mayıs ayında Fransız otomobil devi Renault zirveyi bırakmadı. Renault hem Mayıs ayında hem de ilk 5 ay sonunda toplam pazarda açık ara zirvedeki yerini korudu. Renault, Mayıs ayında satışlarını %23 artırarak 10 bin adedin üzerine çıktı. Renault dışında bir tek Kia yüzde 19 yükseliş ile 9.sıraya çıkarken, Citroen yüzde 56, Fiat yüzde 50, Opel ise yüzde 49 ile ayın en sert düşüşlerini yaşadı.

TOGG SATIŞLARINI YÜZDE 20 ARTIRDI

İlk 5 ayda ise Renault satışlarını yüzde 21 artırdı. İkinci sırada yüzde 9 büyüyen Volskwagen yer alırken, yerli ve milli otomobilimiz Togg ise yaklaşık yüzde 20 yükseliş ile 7. sıraya yükseldi.

Fiat yüzde 36, BMW yüzde 39, Meredes yüzde 20 ve Chery ise yüzde 17 geriledi. 2026 yılında sürpriz yapan otomobil markası ise satışlarını ikiye katlayan KG Mobility oldu.

İşte Mayıs ayında en çok satılan otomobil markaları:

Mayıs verilerine göre otomobil satışları tablo olarak şu şekilde:

Mayıs Ayı Otomobil Pazarı - En Çok Satan Modeller
Sıra Marka Model Segment Satış Payı
1 Renault Clio HB B2 3.970 %6,07
2 Renault Megane Sedan C1 2.677 %4,09
3 Renault Duster C7 2.400 %3,67
4 Toyota Corolla C1 2.180 %3,33
5 Volkswagen Taigo B7 2.090 %3,20
6 Fiat Egea Sedan C1 1.888 %2,89
7 Hyundai i20 B2 1.875 %2,87
8 Nissan Qashqai C7 1.871 %2,86
9 TOGG T10X C7 1.832 %2,80
10 Hyundai Bayon B7 1.722 %2,63
11 Chery Tiggo 7 C7 1.692 %2,59
12 Kia Sportage C7 1.681 %2,57
13 TOGG T10F C1 1.673 %2,56
14 Peugeot 2008 B7 1.503 %2,30
15 Toyota C-HR C7 1.366 %2,09
16 MINI Countryman D7 1.244 %1,90
17 Opel Frontera B7 1.125 %1,72
18 Volkswagen Tiguan C7 1.120 %1,71
19 Peugeot 3008 C7 1.064 %1,63
20 KG Mobility Torres D7 1.037 %1,59
21 Renault Austral C7 1.034 %1,58
22 Volkswagen T-Roc C7 1.002 %1,53
23 Hyundai Tucson C7 982 %1,50
24 Volkswagen T-Cross B7 973 %1,49
25 Citroen C5 Aircross C7 932 %1,43
26 Fiat Egea Cross C7 883 %1,35
27 Dacia Sandero Stepway B7 867 %1,33
28 Skoda Kamiq B7 849 %1,30
29 Peugeot 408 C7 848 %1,30
30 Jeep Compass C7 704 %1,08
31 Omoda & Jaecoo Jaecoo 7 C7 669 %1,02
32 Honda HR-V C7 652 %1,00
33 Skoda Superb D1 630 %0,96
34 Mercedes GLB D7 578 %0,88
35 BMW X1 D7 565 %0,86
36 Skoda Octavia C1 562 %0,86
37 BMW 3 Serisi D1 551 %0,84
38 Cupra Formentor C7 549 %0,84
39 Chery Tiggo 8 D7 508 %0,78
40 Hyundai Ioniq 5 C7 465 %0,71

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
