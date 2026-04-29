Trend Galeri Trend Ekonomi

Türkiye'de işsizlik oranı düştü, istihdam arttı! Gençler iş bulabiliyor mu? Ortalama çalışma saatleri hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 Mart ayının "İş gücü" istatistiklerini açıkladı. 2023 yılının Mayıs ayından itibaren tek hanede olan işsizlik oranı bu ay da düşüş gösterirken, istihdam puanı artış gösterdi. Gençlerin iş bulma oranı yüzde kaç oldu? Türkiye'de çalışanların haftalık ortalama çalışma süreleri açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2026 10:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 10:38
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı 35 aydır tek hanede seyrediyor. İşte TÜİK'in Mart ayı verileri...

İŞSİZLİK ORANI %8,1 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %10,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %48,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,5 oldu.

Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8 iken kadınlarda %35,3 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15,3 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %20,4 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 41,7 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,8 saat azalarak 41,7 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %31,5 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak %31,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,4 olarak tahmin edildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
