Türkiye’de işsizlik oranı düştü, istihdam arttı! Gençler iş bulabiliyor mu? Ortalama çalışma saatleri hesaplandı

İŞSİZLİK ORANI %8,1 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ



Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %10,7 olarak tahmin edildi.