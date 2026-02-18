Türkiye’nin kira haritası belli oldu: En pahalı ve en ucuz şehirler hangileri?

KİRA ARTIŞINDA ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER

Endeks sonuçlarına göre, kira artış hızının en fazla hissedildiği şehir İzmir oldu. İzmir'de yıllık artış yüzde 38,54 ile zirvede yer alırken, deprem bölgesi olarak öne çıkan Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş hattında artış yüzde 19,4 ile en düşük seviyede kaldı. Bu tablo, büyükşehirlerde talep baskısının sürdüğünü, afet sonrası yeniden yapılanma sürecindeki bölgelerde ise kira dinamiklerinin farklılaştığını ortaya koyuyor.