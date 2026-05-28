Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

7- Samsun Ankara arası 2,5 saate düşecek

Ankara ile Samsun'u daha kısa ve doğrudan bir demiryolu hattıyla birbirine bağlamak için çalışmalar yürütülüyor. Projeyle birlikte İç Anadolu ile Orta Karadeniz arasında artan yolcu ve yük taşımacılığının demiryoluna yönlendirilmesi, Çorum'un da demiryolu ağına dahil edilmesi ve kuzey–güney yönlü yeni bir ulaşım koridoru oluşturulması hedefleniyor.

Kırıkkale (Delice)–Çorum Hızlı Tren Hattı'nın toplam uzunluğu 120 kilometre olarak planlanıyor. 200 km/saat hızla işletilmesi öngörülen hat, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu altyapı ile inşa edilecek.

Projede 8 tünel, 3 aç-kapa yapı ve 26 köprü ile viyadük yer alıyor. Yer tesliminin yapıldığı hat üzerinde inşaat çalışmaları ise devam ediyor.

