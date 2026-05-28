Trend Galeri Trend Ekonomi Türkiye'nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

Türkiye'nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

Türkiye'de 16 yıl önce başlayan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarına bir biri ardına yeni projeler ekleniyor. 11 şehirde YHT ile ulaşım saatlerden dakikalara düşerken 9 projenin ise çalışmaları sürüyor. Peki hangi illere YHT yapılacak? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 28.05.2026 17:29
Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

Türkiye'nin demiryolu ağında tarihi dönüşüm devam ediyor. 16 yıl önce hayata geçen Yüksek Hızlı Tren projeleri ile şehirlerarası ulaşım saatlerden dakikalara düştü.

2026 yılı bütçe ve yatırım planlarında demiryollarının payını %53'e çıkartarak TCDD Taşımacılık yatırımlarına öncelik veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,Türkiye'deki aktif Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Yüksek Standartlı Demiryolu (YSD) hat uzunluğunun 2 bin 843 kilometreye çıkartmayı amaçlıyor. Metro projeleri de hızla sürüyor.

Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yüksek hızlı tren projeleriyle ilgili haritayı güncelledi. İstanbul, Ankara, Sakarya, Konya, Eskişehir, Kocaeli, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Karaman olmak üzere şu anda 11 şehirde aktif seferler düzenlenirken, 9 şehirde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek dönemde ise 9 yeni ilin daha bu ağa dahil edilmesi planlar arasında yer alıyor.

Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

Peki hangi illerde metro ve YHT projeleri tamamlanmak üzere? Hangi illerde henüz proje aşamasında? İşte il il YHT projeleri...

Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

1 - Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan "İpek Demiryolu" güzergâhının Türkiye'deki en kritik sınır halkası olan Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı'nda sona yaklaşıldı.

Tamamlandığında 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro ring hattı olacak. Hat sayesinde Halkalı–İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı–Gayrettepe arası ise 57 dakikaya düşecek.

Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

2- Ankara YHT Gar - Esenboğa Havalimanı Metro Hattı

36 kilometre uzunluğundaki YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı henüz ihale aşamasında. Projenin ihalesi 30 Haziran'da yapılacak.

Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

3 - Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi

Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında inşa edilen Bursa–Osmaneli kesiminde çalışmaları son aşamaya geldi. Hattı ikinci yarısının da bu yılı tamamlaması bekleniyor. Hat ile Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

4 - ANKARA-POLATLI-AFYONKARAHİSAR-UŞAK-MANİSA-İZMİR HIZLI TREN PROJESİ

İnşa aşamasındaki Ankara (Polatlı)-İzmir arasında hızlı demiryolu Türkiye'nin 3. büyük şehri olan İzmir'i ve güzergâhındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya bağlayacak.

Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

5- Ankara-İstanbul arası YHT seferleri 30 dakika kısalacak

T-26 Tünel projesi Ankara-İstanbul arası YHT seferleri 30 dakika kısaltacak. Ankara –İstanbul ve Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile YHT 250 km hızla kesintisiz seyredebilecek, 20 dakikada geçilen bölüm 9 dakikaya inecek, tek hat nedeniyle oluşan tren buluşma gecikmeleri de tamamen ortadan kalkacak.

Toplam uzunluğu 5.587 m'lik T-26 tünelinin, 1020 m'lik kısmı daha önce açılmıştır. Tünelin 4.567 m'lik açılmayan kesiminde yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu kısmın 4449,75 m'si tamamlanmış olup, 117,25 m'lik tünel bölümü kaldı.

Üstyapı, Elektromekanik ve Sinyalizasyon çalışmaları alt yapı çalışmaları tamamlandığında başlayacak olup, projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

6- SAPANCA-GEYVE YHT ALTYAPI ÇALIŞMASI

Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Sapanca–Alifuatpaşa bölümünde hızın 250 km/saat seviyesine çıkarılması için Doğançay Ripajı 1 ve 2 projeleri hayata geçiriliyor.

Sapanca–Geyve hattında yer alan Doğançay Ripajı 2 kesiminde çalışmaların altyapı tarafında yüzde 54,45 seviyesine ulaştığı, üstyapı ve elektromekanik işlerle birlikte genel ilerlemenin ise yaklaşık yüzde 51 olduğu bildirildi.

Bölgede toplam uzunluğu 7.544 metreyi bulan iki ana tünel bulunuyor. 2.880 metrelik T1 tünelinin 1.942 metresi tamamlanırken, 938 metrelik bölümde çalışmalar sürüyor. 4.664 metrelik T2 tünelinde ise 4.156 metre tamamlandı, kalan 508 metrelik kısımda kazı ve imalatlar devam ediyor. Üstyapı, sinyalizasyon ve elektromekanik sistemlerde ise kısmi çalışmalar eş zamanlı yürütülüyor.

Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

7- Samsun Ankara arası 2,5 saate düşecek

Ankara ile Samsun'u daha kısa ve doğrudan bir demiryolu hattıyla birbirine bağlamak için çalışmalar yürütülüyor. Projeyle birlikte İç Anadolu ile Orta Karadeniz arasında artan yolcu ve yük taşımacılığının demiryoluna yönlendirilmesi, Çorum'un da demiryolu ağına dahil edilmesi ve kuzey–güney yönlü yeni bir ulaşım koridoru oluşturulması hedefleniyor.

Kırıkkale (Delice)–Çorum Hızlı Tren Hattı'nın toplam uzunluğu 120 kilometre olarak planlanıyor. 200 km/saat hızla işletilmesi öngörülen hat, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu altyapı ile inşa edilecek.

Projede 8 tünel, 3 aç-kapa yapı ve 26 köprü ile viyadük yer alıyor. Yer tesliminin yapıldığı hat üzerinde inşaat çalışmaları ise devam ediyor.

Proje ile Samsun Ankara arası 2,5 saate düşecek.

Türkiye’nin ulaşım çehresini değiştirecek 2026 hızlı tren haritası belli oldu! O illere de müjde geldi...

8- SİVAS-ERZİNCAN HIZLI TREN PROJESİ

247 kilometre uzunluğa sahip Sivas–Erzincan Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabında çalışmalar devam ediyor. Projenin Sivas Şehir Geçişi (14 km) ile Sivas–Zara (Kesim-1) (19 km) bölümünde yapım faaliyetleri sürdürülüyor.

Hattın Zara–İmranlı–Kemah–Erzincan arasında kalan 228 kilometrelik bölümünde ise revize proje çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik imalatların planlaması da devam ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör