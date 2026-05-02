Türkiye'ye dev yatırım için düğmeye basıldı! Karaman ve Sivas'a 2 milyar dolar yatırım yapılacak
Türkiye'ye dev yatırım için düğmeye basıldı! Karaman ve Sivas'a 2 milyar dolar yatırım yapılacak
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5.000 megavatlık dev yatırım için düğmeye basıldı. TBMM'ye sunulan anlaşma kapsamında güneş ve rüzgâr projeleri hayata geçirilecek, ilk etapta Karaman ve Sivas'a 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak.
Giriş Tarihi: 02.05.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 09:32