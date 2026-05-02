Türkiye’ye dev yatırım için düğmeye basıldı! Karaman ve Sivas’a 2 milyar dolar yatırım yapılacak

3 ŞUBAT'TA İMZALANMIŞTI

TBMM'ye sunulan ve önümüzdeki günlerde onaylanması planlanan anlaşmanın gerekçesinde, "Türkiye Ulusal Enerji Planı ile yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, doğalgazın geçiş yakıtı olarak değerlendirilmesi, nükleer enerji ile enerji depolama ve hidrojen gibi ileri teknolojilerin sisteme entegrasyonu planlanmaktadır. Bu politikalar doğrultusunda, ülkemizin güneş ve rüzgâr enerjisinde mevcut durumda yaklaşık 30.000 megavat olan kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120.000 megavata çıkarma hedefi ilan edilmiştir. Belirlenen güneş ve rüzgâr kurulu güç hedeflerine ulaşmak için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarının her yıl düzenlenmesi ve diğer ülkelerle büyük çaplı yenilenebilir enerji projelerine yönelik anlaşmalar imzalanması planlanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma, 3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanmıştır. Anlaşma ile Türkiye'de toplam 5.000 megavat kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgâr enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi