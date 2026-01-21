Trend
Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı
Yeni yılda otomobil alacaklar en ucuz otomobil fiyatlarını merak ederken, sıfır otomobil hayalini kuranlar için müjde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan geliyor. Her cebe uygun olacak olan TOGG T6 modeli için tarih verildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:55