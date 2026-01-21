Trend Galeri Trend Ekonomi Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

Yeni yılda otomobil alacaklar en ucuz otomobil fiyatlarını merak ederken, sıfır otomobil hayalini kuranlar için müjde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan geliyor. Her cebe uygun olacak olan TOGG T6 modeli için tarih verildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.01.2026 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:55
Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

T10X ve T10F modelleriyle dünyayı sallayan Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. TOGG'un ekonomik ve fiyat açısından erişilebilir olacak 'Halk modeli' niteliğinde beklenen modeli için tarih belli oldu.

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda yerli ve milli otomobil için önemli açıklamalarda bulundu. Yıl sonu için üretim hedefinin 60 bin olduğunu söyleyen Tosyalı, T10X ve T10F modellerinin ardından TOGG'un daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak T6 modelinin hayata geçeceğini duyurdu.

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

HERKESİN ULAŞABİLECEĞİ MODEL 2027'DE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Özellikle A segmenti veya kompakt sınıfta konumlanması beklenen TOGG T6 modelinin 2027 yılında yollara çıkacağını duyuran Tosyalı, "Önümüzdeki yıl yeni bir modeli daha piyasaya süreceğiz. T6 modelimiz çıkacak. Hemen hemen herkesin çok rahatlıkla ulaşıp kullanabileceği bir model olacak." dedi.

Tosyalı, T6X ve T6F isimlerinin Avrupa genelinde tescil edildiğini, bu bilgilerin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kayıtlarında yer aldığını aktardı.

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

TOGG T6 NE KADAR OLUR?

TOGG'un şu anki T10X modeli Türkiye'de yaklaşık 1,87 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

TOGG'un 2027 yılında piyasaya çıkması beklenen T6 modeli için resmi fiyat henüz açıklanmazken, bu fiyatın altına konumlanması hedeflenen daha uygun fiyatlı bir model olması bekleniyor.

Şu anki değerlendirmelere göre TOGG T6'nın tahmini giriş fiyatının 800.000 – 1.000.000 TL, tahmini ortalama versiyonunun 1.000.000 – 1.300.000 TL, üst donanım/özellikli versiyonunun 1.300.000 – 1.400.000 TL arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Bu tahminler, ÖTV ve KDV'de yaşanacak değişim, ekonomik koşullar vb. etkenler nedeniyle 2027'deki piyasa şartlarına göre değişim gösterebilir. Ayrıca T6'nın teknik özellikleri, batarya kapasitesi ve menzili netleştiğinde fiyat daha da netleşecektir.

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), 2026 fiyatlarını ve yılın ilk kampanyasını açıkladı.

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

T10X'in başlangıç fiyatı Aralık 2025'teki 1 milyon 862 bin TL seviyesinden 1 milyon 870 bin TL'ye yükseldi.

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

T10F modelinde ise başlangıç fiyatı 1 milyon 878 bin TL'den 1 milyon 886 bin TL'ye çıktı.

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

Euro NCAP'ten 5 yıldız alan Togg T10X ve T10F'in kredi kampanyasının da detayları belli oldu.

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

AYDA 50 BİN TL'YE T10F

Togg T10F'i almak isteyen bireysel kullanıcılara T10F V2 ve T10F 4More için 600 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor ve aylık ödemesi 50 bin lira oluyor.

Vadeyi uzatmak isteyenlere yönelik olarak T10F 4More 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,33 oranında faiz avantajıyla aylık 69 bin 4 lira taksitle kredi veriliyor.

T10F V2 için 1,7 milyon liraya kadar kredi, 48 ay vade, yüzde 2,38 faiz oranı ve aylık ödemesi 68 bin 455 lira oluyor.

T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,42 oranında faiz oranı sunuluyor ve 52 bin 847 liradan satılıyor.

Kurumsal kullanıcılara 1,9 milyon liraya kadar kredi çıkıyor.

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

T10X'TE ÖDEME 33 BİN TL'YE KADAR İNİYOR

Bireysel kullanıcılar için T10X V2 için 400 bin lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz ile 33 bin 334 lira ödeme, T10X 4More için 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle 50 bin lira aylık ödeme, T10X V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,38 faiz oranıyla 68 bin 455 lira aylık ödeme, T10X V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,42 oranında faiz ve 52 bin 847 lira ödeme, T10X 4More için 1,5 milyon liraya kadar kredi, 36 ay vade, yüzde 2,33 faiz oranıyla 69 bin 4 lira taksit imkanı sunuluyor.

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

T10X için kurumsal kullanıcılara 1,9 milyon liraya kadar kredi çıkıyor.

T10X V2 için 400 bin liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 33 bin 334 lira aylık ödeme, T10X 4More için 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 50 bin lira aylık ödeme, T10X V2 ve T10X 4More için 1,9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,72 faiz oranıyla 73 bin 212 lira aylık ödeme, T10X V1 için 1,3 milyon liraya kadar kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 faiz oranı ve aylık 50 bin 389 liralık aylık ödeme avantajı sunuluyor.

Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 180 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 371 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 178 bin liradan satışa sunuluyor.

T10F için fiyatlar V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 886 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 196 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 371 bin lira, V2 4More 3 milyon 178 bin liradan satılıyor.