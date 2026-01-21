Ucuz sıfır araba hayali kuranlar buraya! Her cebe uygun TOGG geliyor! İşte T6 çıkış tarihi ve fiyatı

TOGG T6 NE KADAR OLUR?

TOGG'un şu anki T10X modeli Türkiye'de yaklaşık 1,87 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

TOGG'un 2027 yılında piyasaya çıkması beklenen T6 modeli için resmi fiyat henüz açıklanmazken, bu fiyatın altına konumlanması hedeflenen daha uygun fiyatlı bir model olması bekleniyor.

Şu anki değerlendirmelere göre TOGG T6'nın tahmini giriş fiyatının 800.000 – 1.000.000 TL, tahmini ortalama versiyonunun 1.000.000 – 1.300.000 TL, üst donanım/özellikli versiyonunun 1.300.000 – 1.400.000 TL arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Bu tahminler, ÖTV ve KDV'de yaşanacak değişim, ekonomik koşullar vb. etkenler nedeniyle 2027'deki piyasa şartlarına göre değişim gösterebilir. Ayrıca T6'nın teknik özellikleri, batarya kapasitesi ve menzili netleştiğinde fiyat daha da netleşecektir.