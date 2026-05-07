Trend Galeri Trend Ekonomi Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis'te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis'te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

AK Parti'nin yeni vergi düzenlemelerini ve Varlık Barışı'nı içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Vergi ve kamu borcu olanlara 72 aya kadar taksit imkânı gelirken. Yurtiçi ve yurtdışındaki varlıklar yüzde 5 vergi oranıyla ülkeye getirilecek. Peki yeni vergi düzenlemesinden kimler faydalanacak? Vergi indirimi hangi varlıklar için geçerli? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.05.2026 09:49
Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı "Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Ülke Türkiye, Güvenli Liman Türkiye" hedefinin altyapısını oluşturacak yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

Vergi ve kamu borcu olanlara 72 aya kadar taksit imkânı getiren ve Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri de içeren söz konusu yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki yeni düzenleme ile neler değişecek? İşte ayrıntılar...

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

VERGİ VE KAMU BORCU OLANLAR İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Yeni kanun teklifinde en dikkat çeken maddelerinden biri kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik. Kanun ile esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanacak. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Vergi borcu, SGK primi ve diğer kamu borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar ile işletmelere daha uzun vadeli ödeme imkanı sunulacak

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

Yeni düzenlemeyle ayrıca teminatsız tecil limiti de ciddi şekilde artırılıyor. Daha önce 50 bin lira olan sınır 1 milyon liraya yükseltilecek. Böylece 1 milyon liraya kadar olan kamu borçlarında teminat gösterme şartı aranmayacak.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

YURTDIŞINDAN VERASET YOLUYLA MAL İNTİKALİNDE VERGİ YÜZDE 1 OLACAK

Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için Gelir Vergisi Kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Böylece varlıklı kişilerin ve yabancı sermayenin Türkiye'ye yerleşmesi teşvik edilecek.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

20 YIL VERGİDEN MÜSTESNA TUTULACAKLAR

Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Düzenleme ile döviz girişinin artırılması ve uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi oluşturulması hedefleniyor.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

NİTELİKLİ HİZMET MERKEZİ

Türkiye'nin nitelikli hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez olmasını sağlamak amacıyla 'Nitelikli Hizmet Merkezi' tanımı yapılıyor.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

TRANSİTTE % 100 MUAFİYET GELECEK

Yurtdışından alınan malın Türkiye'ye getirilmeden satılması (transit ticaret) ile nitelikli hizmet merkezlerinin kazançlarına yönelik indirim oranı yüzde 95, İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcılar için yüzde 100 olarak belirleniyor.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

İhracatçı ve Üreticiye Vergi İndirimi Geliyor

Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında önemli indirimler sağlanıyor. Buna göre, yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranı, ürettiklerini doğrudan ihraç edenler için 16 puan indirimle yüzde 9, diğer ihracatçılar için ise 11 puan indirimle yüzde 14 olarak uygulanacak.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

MATRAHTAN DÜŞECEKLER

Transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamında sağlanan kazanç indirimlerinin, 'Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi' hesaplamasında matrahtan düşülmesine imkân tanınıyor.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

YENİ VARLIK BARIŞI NE GETİRECEK?

Teklifte yer alan "Varlık Barışı" düzenlemesiyle yurt dışında bulunan para, altın, döviz, hisse senedi ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

Düzenlemeye göre gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışındaki varlıklarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilecek. Bildirilen varlıkların iki ay içinde Türkiye'deki hesaplara transfer edilmesi gerekecek.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

Türkiye'de bulunmasına rağmen resmi kayıtlarda yer almayan para, altın ve döviz gibi varlıklar da sisteme dahil edilebilecek. Bu kapsamda bildirilen varlıkların kanuni defterlere kaydedilmesi zorunlu olacak.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

Varlık Barışı'nda Vergi Oranı Ne Kadar Olacak?

Yeni sistemde bildirilen varlıklara belirli oranlarda vergi uygulanacak. Genel oran yüzde 5 olarak öngörülürken, devlet iç borçlanma senetleri veya kira sertifikalarında belirli süre tutulma taahhüdü verilmesi halinde oran kademeli olarak düşecek.

Buna göre;

  • 5 yıl tutulma taahhüdünde vergi sıfır olacak.
  • 4 yıl için yüzde 1,
  • 3 yıl için yüzde 2,
  • 2 yıl için yüzde 3,
  • 1 yıl için yüzde 4 vergi uygulanacak.

2027 yılı içinde yapılacak bildirimlerde ise oranlara ek artış uygulanabilecek.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

Bildirim Yapanlara Vergi İncelemesi Yapılacak mı?

Teklifin en dikkat çeken maddelerinden biri de bildirilen varlıklar için vergi incelemesi yapılmaması oldu.

Kanun teklifine göre "Varlık Barışı" kapsamında bildirilen tutarlara ilişkin vergi incelemesi ve ek tarhiyat uygulanmayacak. Ancak diğer mevzuatlardan doğan yükümlülüklerin devam edeceği belirtildi

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

İFM VE YABANCI YATIRIMCIYA YENİ TEŞVİK

İstanbul Finans Merkezi'ndeki finansal hizmet ihracatı kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031'den 2047 yılına kadar uzatılıyor.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

DİJİTAL ŞİRKET
Teknogirişim rozeti bulunan şirketlerin paya dönüştürülebilir borçlanma araçları yoluyla yatırım alması kolaylaştırılacak. 'Dijital Şirket' statüsündeki girişimler, kuruluşlarından itibaren 3 yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatlarından muaf tutulacak.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

TEKNO GİRİŞİM

Teknogirişim şirketi çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı yıllık brüt ücretin 1 katından 2 katına çıkartılıyor.

Varlık Barışı ve yeni vergi kanunu Meclis’te! Borcu olanı, para ve altın getireni neler bekliyor?

PERSONEL DESTEĞİ

İstanbul Finans Merkezi ve Nitelikli Hizmet Merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personeline gelir vergisi istisnaları getiriliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#VERGİ