Vatandaşlık maaşı için takvim netleşiyor: Emekliler de yararlanacak! Uygulama ne zaman başlayacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen "gelir tamamlayıcı aile destek sistemi"nin kapsamı ve takvimi netleşmeye başladı. Uygulama için haziran ayında düğmeye basılması hedefleniyor.
Giriş Tarihi: 13.01.2026 06:55