Vatandaşlık maaşı nedir, başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte beklenen kapsam

Trend Galeri Trend Ekonomi

Vatandaşlık maaşı son durum gelişmeleri kamuoyunda yakından takip edilirken, uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Vatandaşlık maaşı kapsamında sosyal desteklerin genişletilmesi ve belirli gelir grubundaki bireylere düzenli ödeme yapılması planlanıyor. Yetkili kurumların üzerinde çalıştığı düzenlemeler, destekten yararlanacak kesimlerin kapsamını netleştirmeye devam ediyor. Konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamalar, başvuru şartları ve ödeme takvimi açısından belirleyici olacak.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 21:10
Sosyal destek politikaları arasında öne çıkan vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylar gündemdeki yerini koruyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte düşük gelirli vatandaşlara düzenli gelir desteği sağlanması hedefleniyor. Vatandaşlık maaşı için belirlenen kriterler ve kimlerin yararlanabileceğine dair bilgiler üzerinde çalışmalar sürüyor. Yeni sistemin kapsamı ve uygulama sürecine dair gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ BELLİ OLDU MU?

Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.

Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.

Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:

GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.

Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.

