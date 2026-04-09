Vefat eden sigortalıların yakınlarına ödeme desteği! Başvuru süresini kaçıran yararlanamayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vefat eden sigortalının yakınlarına cenaze masrafları için ödeme yapıyor. Peki bu ödeme kimlere veriliyor, başvurular nasıl yapılıyor? Belirlenen süre içerisinde başvuru yapmayan bu hizmetten yararlanamayacak! SGK'nın sunduğu cenaze ödeneğine dair tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 09.04.2026 14:54 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 15:29
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vefat eden sigortalıların yakınlarına defin masrafları için tek seferlik cenaze ödeneği sağlıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin belirlenen süre içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Peki cenaze yardımı kimlere veriliyor, nasıl alınır?

"SGK CENAZE ÖDENEĞİ" NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu, hayatını kaybeden sigortalıların yakınlarına maddi destek sağlamak amacıyla cenaze ödeneği veriyor. Bu ödeme, defin sürecinde oluşan masrafların bir kısmını karşılamayı hedefleyen tek seferlik bir yardım niteliği taşıyor.

ÖDEME KİMLERE YAPILIYOR?

Cenaze ödeneğinde hak sahipleri belirli bir öncelik sırasına göre belirleniyor. İlk hak sahibi vefat eden kişinin eşi olurken, eşin bulunmaması halinde ödeme çocuklara yapılıyor.
Sigortalının eşi ve çocukları yoksa cenaze yardımı anne ve babaya veriliyor. Bu kişilerin de bulunmaması durumunda ödeme kardeşlere aktarılıyor.

FAYDALANMA ŞARTLARI

Cenaze ödeneğinden faydalanma şartları ise şu şekilde:

Vefat eden sigortalının;

İş kazası ve meslek hatası yüzünden vefat etmiş olması veya

Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya emekli aylığı alırken vefat etmiş olması veya

Vefat tarihinde adına en az 360 gün prim bildirilmiş olması şartı aranıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Hak sahipleri, "Gelir, Aylık ve Ödenek Talep Belgesi"ni doldurarak e-Devlet üzerinden başvurularını hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor. Dijital başvuru imkanıyla işlemlerin kısa sürede sonuçlanmasını sağlıyor.

Online işlem yapmak istemeyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Merkez Müdürlüklerine giderek başvurularını yüz yüze gerçekleştirebiliyor.

EK BAŞVURU GEREKLİ Mİ?

Dul veya yetim aylığı talebi sırasında aynı belge üzerinden cenaze ödeneği talep eden kişiler için ayrıca bir başvuru şartı aranmaz. Bu durumda ödeme süreci otomatik olarak başlatılıyor.

BAŞVURU SÜRESİ AŞILDIĞINDA ÖDEME HAKKI KAYBEDİLİYOR

SGK mevzuatına göre cenaze ödeneğinden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, vefat tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde başvuru yapması gerekiyor. Bu süre aşıldığında ödeme hakkı kaybediliyor.

