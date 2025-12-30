Trend Galeri Trend Ekonomi Vergi, MTV, pasaport, ehliyet, tapu harcında 2026 tarifesi... Artış vatandaşın lehine mi olacak?

Yeni yılda pasaporttan tapu harcına, ehliyetten Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV), kadar birçok vergi ve harç kaleminde artış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bazı kalemlerde yeniden değerleme oranı yerine, vatandaşın lehine daha düşük artış için sinyal vermişti. Gözler 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek vergi ve harçlarda vatandaşın lehine yapılacak artışa çevrildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.12.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:13
Vergi, harç ve cezalarda 1 Ocak 2026 ile yeni döneme giriliyor. Her yıl bu kalemlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranında (YDO) bir artış yaşanıyor. Bu yıl Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre YDO yüzde 25,49 olarak belirlendi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı kalemlerde yüzde 25,49 yerine vatandaşın lehine daha düşük artış için sinyal verdi.

Peki MTV, pasaport, ehliyet, tapu harcında 2026 tarifesi ne olacak? İşte ayrıntılar...

VERGİ VE HARÇLARDA YÜZDE 25 ARTIŞ OLACAK

Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları, çalışanların yemek ve ulaşım giderleri istisnaları, kira gelirleri vergi istisnası, temettü ve kira gelirlerinde beyan sınırı, gayrimenkul satış kazancı istisnası, IMEI kayıt ücreti, pasaport, ehliyet ve yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 artış olacak.

4–6 yaş aralığındaki araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları 5 bin 72 TL ila 217 bin TL'ye, kira istisnası 58 bin 980 TL'ye çıkacak. Pasaport harcı en az 2 bin 960 TL'ye ehliyet harcı 7 bin 126 TL'ye yükselecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN VATANDAŞ LEHİNE ÇALIŞMA SİNYALİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak." diye konuştu.

İNDİRİM İÇİN SON 2 GÜN

Vergi harç ve cezalarda resmi karara göre yeniden değerleme oranına göre artışa gidiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında artış oranını indirim yetkisini kullanarak aşağı çekmişti. Başkan Erdoğan'ın yüzde 50'ye kadar indirim yetkisini kullanması için son iki güne giriliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Kararı'nın iki gün içinde Resmî Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Yüzde 25,49 artması gereken MTV, pasaport, noter ve tapu harçlarının yanı sıra bazı vergi cezalarındaki artış oranının yüzde 20'nin altında tutulabileceği belirtiliyor.

2026 VERGİ VE HARÇ İÇİN TABLO

Mevcut yeniden değerleme oranı dikkate alındığında yeni yılda geçerli olacak harçlar şu şekilde olacak:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (4-6 YAŞ ARALIĞI)

  • 1300 cm³ ve altı motor hacmine sahip, değeri 455.300 TL'yi aşan araçlar: 5.072,3 TL

  • 1301 – 1600 cm³ motor hacmine sahip, değeri 455.300 TL'yi aşan araçlar: 9.508,4 TL

  • 1601 – 1800 cm³ motor hacmine sahip, değeri 651.700 TL'yi aşan araçlar: 17.513,4 TL

  • 1801 – 2000 cm³ motor hacmine sahip, değeri 651.700 TL'yi aşan araçlar: 27.202,5 TL

  • 2001 – 2500 cm³ motor hacmine sahip, değeri 813.900 TL'yi aşan araçlar: 38.452,6 TL

  • 2501 – 3000 cm³ motor hacmine sahip, değeri 1.628.900 TL'yi aşan araçlar: 64.254,6 TL

  • 3001 – 3500 cm³ motor hacmine sahip, değeri 1.628.900 TL'yi aşan araçlar: 101.215,2 TL

  • 3501 – 4000 cm³ motor hacmine sahip, değeri 2.607.700 TL'yi aşan araçlar: 152.730,1 TL

  • 4001 cm³ ve üzeri motor hacmine sahip, değeri 3.096.500 TL'yi aşan araçlar: 217.095,2 TL