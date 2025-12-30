Vergi, MTV, pasaport, ehliyet, tapu harcında 2026 tarifesi... Artış vatandaşın lehine mi olacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN VATANDAŞ LEHİNE ÇALIŞMA SİNYALİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak." diye konuştu.