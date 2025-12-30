Trend
Vergi, MTV, pasaport, ehliyet, tapu harcında 2026 tarifesi... Artış vatandaşın lehine mi olacak?
Yeni yılda pasaporttan tapu harcına, ehliyetten Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV), kadar birçok vergi ve harç kaleminde artış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bazı kalemlerde yeniden değerleme oranı yerine, vatandaşın lehine daha düşük artış için sinyal vermişti. Gözler 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek vergi ve harçlarda vatandaşın lehine yapılacak artışa çevrildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:13