Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

İki taksite tolerans tanınacak

Borçluların bir takvim yılı içinde en fazla iki taksiti süresinde ödeyememesi ya da eksik ödemesi durumunda taksitlendirme bozulmayacak.

Ancak eksik veya geciken taksitlerin, bir sonraki taksit süresi içerisinde hesaplanan faizle birlikte ödenmesi gerekecek. Aksi halde tecil hakkı kaybedilecek ve borçlar yeniden takip ve tahsil sürecine alınacak.