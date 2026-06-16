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Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile gelir vegisiniden kurumlar verigisine, Motorlu Taşıt Vergisinden (MTV), trafik cezalarına kadar birçok kalemde taksit sayısı 72 aya çıkarıldı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 08:58
Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yeni düzenlemeyle vergi dairelerine borcu bulunan mükelleflere uzun vadeli taksitlendirme imkanı getirildi.

Tebliğ ile belirli şartları taşıyan kamu alacakları için 36 aydan 72 aya kadar ödeme kolaylığı sağlanacak.

Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

Tebliğ kapsamında, borçluların belirli süre içerisinde başvuruda bulunmaları halinde cari tecil faiz oranından daha düşük faiz uygulanacak.

Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

5 HAZİRAN KRİTİK TARİH

Düzenleme, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri tarafından takip edilen kamu alacaklarını kapsıyor.

Ancak özel tüketim vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi ile bunlara bağlı ceza ve fer'i alacaklar uygulama dışında bırakıldı.

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Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

KARAR HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Tebliğ, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerince takip edilen borçları kapsıyor. Bu kapsamda:

  • Gelir vergisi,
  • Kurumlar vergisi,
  • Stopaj vergileri,
  • Damga vergisi,
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),
  • Trafik cezaları
  • Vergi cezaları,
  • Gecikme zamları

gibi vergi dairesi alacakları taksitlendirilebilecek.

Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 31 AĞUSTOS

Taksitlendirmeden yararlanmak isteyen borçluların en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Başvurular;

  • Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi,
  • Dijital Vergi Dairesi,
  • e-Devlet,
  • Vergi daireleri

üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Mükelleflerin vergi dairesine olan tüm borçları için başvuruda bulunması şart olacak.

Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Tebliğe göre borçların ödeme süresi, mükellefin mali durumu ve borcun niteliğine göre değişecek.

Likidite oranı düşük olan işletmeler için taksit süresi 72 aya kadar çıkabilecek.

Faal mükellefiyet kaydı bulunan işletmelerde:

  • Likidite oranı 0,50 ve üzerindeyse 36 taksit,
  • 0,30 ile 0,50 arasındaysa 48 taksit,
  • 0,30 ve altındaysa 72 taksit

uygulanacak.

Bu kapsam dışında kalan borçlular ise borçlarını 48 eşit taksitte ödeyebilecek.

Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

KDV borçlarına özel sınırlama

Katma Değer Vergisi (KDV) ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kaynaklı borçlar için daha kısa bir ödeme planı uygulanacak.

Bu alacaklar ile bunlara bağlı cezalar ve gecikme zamları en fazla 12 eşit taksitte ödenebilecek.

Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

Belediyeler ve iştiraklerine 72 ay

İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile bunların çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketlerin tüm borçları için 72 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

Faiz oranı yüzde 29 olarak uygulanacak

Tebliğ kapsamında yapılandırılan borçlara yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.

Düzenleme öncesinde genel tecil başvurularında uygulanan yıllık faiz oranı yüzde 39 seviyesinde bulunuyordu. Yeni uygulama ile borçlular daha düşük maliyetle borçlarını yapılandırabilecek.

Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

10 milyon liraya kadar teminat aranmayacak

Düzenlemeye göre;

10 milyon TL ve altındaki borçlar için teminat istenmeyecek.
10 milyon TL'nin üzerindeki borçlarda ise aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi gerekecek.

Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

İki taksite tolerans tanınacak

Borçluların bir takvim yılı içinde en fazla iki taksiti süresinde ödeyememesi ya da eksik ödemesi durumunda taksitlendirme bozulmayacak.

Ancak eksik veya geciken taksitlerin, bir sonraki taksit süresi içerisinde hesaplanan faizle birlikte ödenmesi gerekecek. Aksi halde tecil hakkı kaybedilecek ve borçlar yeniden takip ve tahsil sürecine alınacak.

Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

Borç yok yazısı için yüzde 10 ödeme şartı

Tebliğ kapsamında yapılandırılan borçların "borcu yoktur" yazısında görünmemesi için yapılandırılan borcun en az yüzde 10'unun ödenmiş olması gerekecek.

Bu şartı sağlayan mükelleflerin tecil edilen borçları borç durum belgesinde yer almayacak.

Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...

Resmi Gazete'de Yapılandırmadan (tecil ve taksitlendirme) yararlanmak isteyenlerin vergi dairelerine sunması gereken resmî başvuru dilekçesi de yayınlandı. İşte örnek dilekçe:

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#RESMİ GAZETE