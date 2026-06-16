Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...
Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı! 72 ay taksitle ödenebilecek... İşte ayrıntılar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile gelir vegisiniden kurumlar verigisine, Motorlu Taşıt Vergisinden (MTV), trafik cezalarına kadar birçok kalemde taksit sayısı 72 aya çıkarıldı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.06.2026 08:51
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 08:58