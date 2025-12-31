Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Vergi ve harçlarda vatandaş lehine artış! İşte MTV, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı 2026 listesi
Vergi ve harçlarda vatandaş lehine artış! İşte MTV, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı 2026 listesi
Yeni yılda pasaporttan yurt dışı çıkış harcına, ehliyetten Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV), kadar birçok vergi ve harç kaleminde yapılacak zamlar belli oldu. Geçmiş yılların aksine bu yıl, Cumhurbaşkanı kararıyla vatandaşın lehine olan vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yerine daha düşük artış yaşandı. Damga vergisi, harçlar ve motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:52