Vergi ve harçlarda vatandaş lehine artış! İşte MTV, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı 2026 listesi

Yeni yılda pasaporttan yurt dışı çıkış harcına, ehliyetten Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV), kadar birçok vergi ve harç kaleminde yapılacak zamlar belli oldu. Geçmiş yılların aksine bu yıl, Cumhurbaşkanı kararıyla vatandaşın lehine olan vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yerine daha düşük artış yaşandı. Damga vergisi, harçlar ve motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:52
Vergi, harç ve cezalarda 1 Ocak 2026 ile yeni döneme giriliyor. Her yıl bu kalemlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranında (YDO) bir artış yaşanıyordu.

Bu yıl yüzde 25,49'luk Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yerine Cumhurbaşkanlığı kararıyla artış oranı yüzde 18,95 seviyesine çekilerek vatandaş lehine bir düzenleme yapıldı.

Peki MTV, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

VERGİ VE HARÇLARA VATANDAŞIN LEHİNE DOKUNUŞ

Gelir, veraset ve intikal, değerli konut, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, damga ve motorlu taşıtlar vergileri ile yurt dışına çıkış harcı gibi vergi mevzuatı uygulaması dahilindeki muhtelif maktu had ve tutarların, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı her yıl olduğu gibi 2026 yılında da yüzde 25,49'a göre güncellenmesi gerekiyordu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAKAN ŞİMŞEK: "HAD VE TUTARLAR VATANDAŞ LEHİNE ARTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını duyurmuştu. Düzenlemenin ardından yaptığı değerlendirmede Bakan Şimşek, "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır" ifadesini kullandı.

Yine vatandaşın lehine olacak şekilde, gelir vergisi ile değerli konut vergisi tarifelerindeki tutarları, veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları ile matrah dilim tutarlarını ve benzeri vatandaş lehine olan maktu had ve tutarları, yeniden değerleme oranında artırdıklarını aktaran Şimşek, "Böylece bir yandan maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken diğer yandan da bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık" değerlendirmesinde bulundu.

EN SON 2023 İÇİN İNDİRİME GİDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı, önceki yıllarda da birkaç kez indirim yetkisini kullanmıştı. Son olarak 2023 yılı için MTV'deki artış oranı yüzde 122,93 olarak belirlenmiş, ancak Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanarak artış oranını yüzde 61,5'e çekmişti.

Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak.

KALEM KALEM YENİ YILDA PASAPORT, EHLİYET VE HARÇ ÜCRETLERİ

Yeni zam oranının açıklanmasıyla pasaporttan ehliyete kadar birçok kalemde 2026 yılı ücretleri belli oldu. İşte kalem kalem 2026 yılında yeni fiyatlar:

A, A1 ve A2 sınıfı ehliyet harcı mevcut 1.883,10 TL iken 2026 yılında yüzde 18,95 artışla 2.239,95 TL olacak.

B sınıfı ehliyet harcı 5.678,60 TL'den 2026 yılında 6.754,69 TL'ye yükselecek.

Ehliyet yenileme ücreti 15,00 TL seviyesinden 17,84 TL'ye çıkacak.

Yeni ehliyetlerin yenilenmesi için alınan ücret 340,00 TL'den 404,43 TL'ye artacak.

Değiştirme nedeniyle kimlik kartı ücreti 185,00 TL'den 220,06 TL'ye çıkacak.

Kimlik kartı kayıp bedeli 185,00 TL iken 2026 yılında 220,06 TL olacak.

6 aylık pasaport harcı 2.359,40 TL iken 2026 yılında 2.806,51 TL olacak.

1 yıllık pasaport harcı 3.449,40 TL'den 4.103,06 TL'ye çıkacak.

2 yıllık pasaport harcı 5.631,40 TL'den 6.698,55 TL'ye yükselecek.

3 yıllık pasaport harcı 8.000,00 TL'den 9.516,00 TL'ye artacak.

3 yıl ve üzeri pasaport harcı 11.274,00 TL'den 13.410,42 TL'ye çıkacak.

Pasaport defter bedeli 1.135,00 TL'den 1.350,08 TL'ye yükselecek.

Değerli kâğıt bedeli 1.420,00 TL'den 1.689,09 TL'ye yükselecek.

IMEI kayıt ücreti 45.614,00 TL'den 54.257,85 TL'ye yükselecek.

Motor Hacmi Mevcut (2025) Yeni (2026 - %18,95 Zamlı)
0 - 1300 cc 5.100 TL ~6.066 TL
1301 - 1600 cc 8.885 TL ~10.569 TL
1601 - 1800 cc 15.698 TL ~18.673 TL
1801 - 2000 cc 24.722 TL ~29.407 TL
2001 - 2500 cc 37.085 TL ~44.113 TL