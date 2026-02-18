Yargıtay’dan yeni karar: Ehliyetsiz sürücüye tazminat yolu açıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilama göre, 2023 yılında Denizli'de yaşanan bir trafik kazasında, ehliyetsiz bir sürücünün aracına başka bir araç çarptı. Aracına zarar verilen sürücü, araç hasarı nedeniyle başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını ve mahrumiyet bedelinin ödenmesini talep etti.