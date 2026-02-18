Trend Galeri Trend Ekonomi Yargıtay'dan yeni karar: Ehliyetsiz sürücüye tazminat yolu açıldı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyeti olmayan bir sürücünün, aracına çarpan kişiden maddi tazminat talep edebileceğine hükmetti. İşte konuta ilişkin tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.02.2026 10:16
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyeti olmayan bir sürücünün, aracına çarpan kişiden maddi tazminat talep edebileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, sürücünün ehliyetinin bulunmamasının yalnızca idari yaptırımı gerektirdiğini, bu durumun maddi zarar talep etmesine engel oluşturmadığını vurguladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilama göre, 2023 yılında Denizli'de yaşanan bir trafik kazasında, ehliyetsiz bir sürücünün aracına başka bir araç çarptı. Aracına zarar verilen sürücü, araç hasarı nedeniyle başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını ve mahrumiyet bedelinin ödenmesini talep etti.

Yargılama sırasında, kazada kullanılan aracın yine davacıya ait olduğu ancak kaza tutanağına başka bir isim yazıldığı ortaya çıktı. Davalı, evrakta sahtecilik iddiasında bulunarak, ehliyetsiz sürücünün maddi tazminat talep edemeyeceğini savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti.

Karar, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edildi ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında yerel mahkemenin hükmünü bozdu. Yargıtay, ehliyetsiz olmanın sürüş kusuru sayılmadığını ve zarar talep etme hakkını engellemediğini belirtti.

Kararda ayrıca, kazada ehliyetsiz sürücünün kusurlu olduğuna dair bilirkişi tespiti olmadığı, sürücü belgesinin olmamasının ise yalnızca idari yaptırım gerektirdiği ifade edildi.

Sonuç olarak, ehliyetsiz sürücüler de aracına verilen zararın tazmini için dava açabilir.