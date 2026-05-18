Yarım asırlık ’stagflasyon’ hayaleti... Petrolün gölgesinde dünyada yüksek faiz, yüksek enflasyon dönemi

ÇİN'DEN DEVASA PETROL STOKU

Çin, resmi petrol varlığını açıklamıyor. Ancak, yapılan tahminler doğrultusunda Pekin'in İran uygun fiyatlara günde yaklaşık 1,4 milyon varil petrol ithal ettiğini ve bunun toplam ithalatının yaklaşık %12'sini oluşturduğu ifade ediliyor. Çin herhangi herhangi bir arz şokunda kendini krizden korumak için yıllara yayılacak şekilde devasa bir petrol stoku oluşturdu. Her ne kadar Çin'in elinde devasa stoklara yönelik tam bir veri elde edilmese de Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'ne göre, yaklaşık 1,4 milyar varil gibi bir rezervin varlığı söz konusu.