Yeni asgari ücretle işsizlik maaşı kaç TL oldu? İşte zamlı işsizlik maaşı hesaplama ve ödeme takvimi

2025 yılında 10 bin 323 TL olarak uygulanan en düşük işsizlik maaşı asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile 13 bin 212 TL'ye, 20 bin 804 TL olarak uygulanan en yüksek işsizlik maaşı ise 26.424 TL'ye yükseldi.

Damga vergisi kesilince ise en yüksek işsizlik maaşı 26 bin 280 TL oldu.