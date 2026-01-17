Trend
Yeni asgari ücretle işsizlik maaşı kaç TL oldu? İşte zamlı işsizlik maaşı hesaplama ve ödeme takvimi
Asgari ücretin yüzde 27'lik artış ile 28 bin 75 TL'ye yükselmesini ardından işten çıkarılan çalışanların aldığı işsizlik maaşı için yeni yılda yapılacak ödeme de kesinleşti. Ocak ayı başında eski tutardan işsizlik maaşını alanlar, zam farklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki 2026 işsizlik maaşı kaç TL oldu? Zamlı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte zamlı işsizlik maaşı hesaplama ve ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 17.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:26