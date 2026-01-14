Trend Galeri Trend Ekonomi Yeni mezunlara 9 milyon TL! İşte girişim ve istihdam desteğinin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 3 yılda 445 milyar lira büyüklüğünde kaynak aktarımını içeren Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ), Genç İstihdam Hamlesi Programının ardından yeni mezun istihdamı için önemli bir adım daha atılıyor. Yeni mezun girişimciye 1.5 milyon TL kredi desteği verilirken, bunun 1.2 milyon TL'si KGF kefaleti ile sağlanacak. Yeni mezun istihdam eden KOBİ'lere ise 7.5 milyon TL kredi verilecek. Toplam kefalet ise 3 milyar TL'yi bulacak.

Metin CAN
Giriş Tarihi: 14.01.2026 07:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 07:34
Gençlerin istihdama katılımı için geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 3 yılda 445 milyar lira büyüklüğünde kaynak aktarımını içeren Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ), Genç İstihdam Hamlesi Programı hayata geçirilirken, yeni bir destek daha yürürlüğe alındı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye Halk Bankası, genç istihdamını desteklemek amacıyla önceki gün önemli bir işbirliğine imza attı.

Peki yeni mezun girişim ve istihdam desteğinden kimler nasıl faydalanacak? İşte ayrıntılar...

Bakanlık ile Kredi Garanti Fonu ve Halk Bankası arasında genç istihdamını, üretim kapasitesini artırmak için KGF portföy garantisi ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmalarını ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından alanlarında istihdam edilmelerini teşvik etmeye yönelik iş birliği devreye alındı. Mesleki Eğitim Destek Programı ile mezunların kurduğu ve mezunları istihdam eden KOBİ'lere kullandırılacak kredilere yönelik kefalet mekanizması oluşturulacak.

Kredi Garanti Fonu, Halk Bank üzerinden KOBİ'lere kredi verecek. Protokol çerçevesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olup kendi alanında iş kuran girişimcilerin ve mezunları alanında istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimine destek olmak için KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon TL bütçe ayrılacak. Kefalet oranı yüzde 80 olacak. Kredi Garanti Fonu, Halk Bank üzerinden KOBİ'lere kredi verecek.

3 MİLYAR TL KEFALET
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren okullardan mezun olan 29 yaş ve altı girişimciler ile söz konusu mezunları istihdam eden KOBİ'lere toplam 3 milyar TL kefalet verilecek. Bunun 500 milyon TL'si yeni mezun girişimciye, 2.5 milyar TL'si ise yeni mezun istihdam eden KOBİ'lere ayrılacak.

YENİ MEZUNA 1.5 MİLYON TL
Paket kapsamında yeni mezun girişimciye 1.5 milyon TL kredi desteği verilirken bunun 1.2 milyon TL'si KGF kefaleti ile sağlanacak. Yeni mezun istihdam eden KOBİ'lere 7.5 milyon TL kredi verilirken, bunun 6 milyon TL'si ise KGF kefaleti olacak. Bu kefalet ise KGF'nin öz kaynağından sağlanacak. Yüzde 2 kefalet komisyon oranıyla kullandırılacak olan kredi, 12 ay ödemesiz 36 ayda taksitle ödenecek. Kredinin tazmin üst limiti ise yeni mezun girişimcide yüzde 12, KOBİ'de ise yüzde 5 olarak belirlendi.

KİMLER YARARLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren okullardan mezun olan 29 yaş ve altı girişimciler ile söz konusu mezunları istihdam eden KOBİ'ler.

PROGRAMIN AMACI NE?
KGF kefaletli finansmana erişim imkânı oluşturularak; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek, gençlerin KOBİ'ler bünyesinde mezuniyet alanında istihdam edilmelerini desteklemek.

KEFALET LİMİTİ NE OLACAK?
-500 milyon TL: Mezun girişimci - 2.5 milyar TL: Mezun istihdam eden KOBİ
Toplam: 3 milyar TL

AZAMİ KREDİ VE KEFALET ORANI NE KADAR?
Mezun girişimci: 1.5 milyon TL kredi, 1.2 milyon TL kefalet
Mezun istihdam eden KOBİ: 7.5 milyon TL kredi, 6 milyon TL kefalet

VADE VE KOMİSYON ORANI NE?
Kredi Vadesi: Azami 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 36 ay Kefalet Komisyon Oranı: Yıllık %2

BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?
Kefalet Başvuru Ücreti: Genç Girişimci için 5.000, Mezun istihdam eden KOBİ için 10.000 TL.

DESTEK İÇİN ÖZEL ŞARTLAR NE?
Kredi verenler tarafından sadece yeni ve ilave kredi kullandırımları için Özkaynak PGS kapsamında kurum kefaleti talep edilebilir. Bu paket kapsamındaki krediler; yararlanıcıların faaliyet alanı dışında döviz, altın ve mücevherat finansmanında kullanılamaz.