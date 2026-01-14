Yeni mezunlara 9 milyon TL! İşte girişim ve istihdam desteğinin ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 3 yılda 445 milyar lira büyüklüğünde kaynak aktarımını içeren Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ), Genç İstihdam Hamlesi Programının ardından yeni mezun istihdamı için önemli bir adım daha atılıyor. Yeni mezun girişimciye 1.5 milyon TL kredi desteği verilirken, bunun 1.2 milyon TL'si KGF kefaleti ile sağlanacak. Yeni mezun istihdam eden KOBİ'lere ise 7.5 milyon TL kredi verilecek. Toplam kefalet ise 3 milyar TL'yi bulacak.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 07:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 07:34