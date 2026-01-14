Yeni mezunlara 9 milyon TL! İşte girişim ve istihdam desteğinin ayrıntıları

Bakanlık ile Kredi Garanti Fonu ve Halk Bankası arasında genç istihdamını, üretim kapasitesini artırmak için KGF portföy garantisi ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmalarını ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından alanlarında istihdam edilmelerini teşvik etmeye yönelik iş birliği devreye alındı. Mesleki Eğitim Destek Programı ile mezunların kurduğu ve mezunları istihdam eden KOBİ'lere kullandırılacak kredilere yönelik kefalet mekanizması oluşturulacak.