Yurt dışı hisse senedi yatırımı: İşte adım adım yabancı piyasalara açılmanın yolları…

Küresel ölçekte faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine artık yalnızca ürün ve hizmetleriyle değil, yatırımcı kimliğiyle de ortak olmak mümkün. Finansal teknolojilerdeki hızlı gelişim, özellikle ABD borsalarına erişimi kolaylaştırırken; düşük maliyetli yatırım platformları sayesinde yabancı hisse senetleri bireysel yatırımcılar için her zamankinden daha ulaşılabilir hale geliyor. Peki yurt dışı hisse senedi yatırımı nasıl yapılır? Nasıl hesap açılır? Nasıl alım-satım yapılır? İşte adım adım yabancı piyasalara açılmanın yolları…