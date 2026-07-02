Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

ARIZALI CİHAZLAR İÇİN IMEI DEĞİŞİM İMKANI

Yurt dışından getirilen telefonlarda arıza nedeniyle ana kart veya cihaz değişimi yapılması halinde IMEI güncellemesi mümkün olacak. Ancak bunun için değişim belgesi ve e-Devlet başvurusu şartı aranacak.