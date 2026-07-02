Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi
Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt sürecinde yeni düzenleme yürürlüğe girdi ve SMS yöntemi kaldırılarak işlemler yalnızca e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Yeni sistemle birlikte kullanım süreleri, kara liste uygulaması ve özel statüler yeniden tanımlandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:22
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 08:25