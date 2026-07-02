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Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt sürecinde yeni düzenleme yürürlüğe girdi ve SMS yöntemi kaldırılarak işlemler yalnızca e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Yeni sistemle birlikte kullanım süreleri, kara liste uygulaması ve özel statüler yeniden tanımlandı. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:22 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 08:25
Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik"te değişikliğe gitti.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

Düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, cep telefonu kayıt süreçlerinde önemli yenilikler hayata geçirildi.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

SMS DÖNEMİ SONA ERDİ, E-DEVLET ZORUNLU OLDU

Yeni düzenlemeyle birlikte IMEI kayıt işlemlerinde SMS ile bildirim uygulaması kaldırıldı.

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Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

Tüm başvuruların artık yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağı belirtildi.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

DİPLOMATİK PERSONEL İÇİN ÖZEL IMEI UYGULAMASI

Türkiye'de görev yapan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları için özel bir kayıt sistemi oluşturuldu.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

Bu kişilerin cihazları, misyon kimlik kartları geçerli olduğu sürece kayıtlı sayılacak.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

Kimlik kartı süresinin dolması halinde cihazlara 120 gün ek kullanım süresi tanınacak.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

120 GÜN SONRA KARA LİSTE UYGULAMASI

Verilen ek sürenin sonunda IMEI numaraları devre dışı bırakılacak ve cihazlar kara listeye alınacak.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

Bu cihazların yeniden kullanılması durumunda operatörlerin BTK'ya bildirim yapması zorunlu olacak.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

ARIZALI CİHAZLAR İÇİN IMEI DEĞİŞİM İMKANI

Yurt dışından getirilen telefonlarda arıza nedeniyle ana kart veya cihaz değişimi yapılması halinde IMEI güncellemesi mümkün olacak. Ancak bunun için değişim belgesi ve e-Devlet başvurusu şartı aranacak.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

Belgenin; firma bilgilerini, eski-yeni IMEI numaralarını ve arıza nedeniyle değişim yapıldığını açıkça içermesi gerekecek.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ NASIL İŞLİYOR?

Mevcut sistemde yurt dışından getirilen telefonlar bir takvim yılı içinde 4 ay süreyle kullanılabiliyor.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

Çift SIM veya e-SIM desteği olan cihazlarda bu süre 8 aya kadar çıkabiliyor.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

Kullanım süresi, SIM kartın takılıp şebekenin kullanılmasıyla başlıyor ve sistem SMS bildirimi üzerinden takibi sürdürüyor.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN TL'Yİ AŞTI

2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. Bu yüksek maliyet, birçok kullanıcıyı yurt dışı cihaz kullanımına yönlendiriyor.

Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti: e-Devlet zorunluluğu ve 120 günlük süre düzenlemesi

CİHAZLAR VE YASAL KULLANIM UYARISI

Süre sonunda kayıt yapılmayan cihazların iletişimi kesiliyor ve kara listeye alınıyor. Kullanıcıların kesinti yaşamamak için kayıt süreçlerini zamanında tamamlaması gerekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör