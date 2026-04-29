Yurtdışındaki altın Türkiye’ye getirilecek! Bakan Şimşek sinyali vermişti, ’Varlık Barışı’ yeniden yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında yaptığı açıklamalara ilişkin İstanbul Finans Merkezi'ndeki vergi avantajlarını genişletildi. Hükümetin yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik attığı adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, düzenleme ile yeniden "Varlık Barışı" getirileceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce sinyalini verdiği uygulama ile yurtdışındaki döviz, altın ve menkul kıymetler düşük vergi oranlarıyla Türkiye'ye getirilecek.