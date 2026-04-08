Yüzde 37 değer kaybetmişti: Ateşkes sonrası yeniden yükselişe geçti! Yatırımcının yüzünü güldürdü

Gümüş fiyatları, pandemi döneminin başlamasından bu yana yatırımcının altından sonra en çok tercih ettiği yatırım oldu. 28 Ocak tarihinde ons başına 119 doları gördükten sonra dalgalı bir seyir izlemeye devam etti. Dün gece ABD ve İran arasında yapılan 15 günlük ateşkes anlaşması sonrası gümüş fiyatları yeniden yükselişe geçti. İşte gram ve ons gümüşte son durum…

Giriş Tarihi: 08.04.2026 09:44
Gümüş fiyatları son zamanların en hareketli grafiğini çizmeye devam ediyor. ABD ve İran arasında devam eden restleşmelerle küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalardan gümüş de nasibi aldı. Geçtiğimiz aylarda rekor seviyeleri test eden gümüş sert kayıplar yaşamasının ardında yeniden yükselişe geçti.

SERT DÜŞTÜ

Ateşkes anlaşmasına yönelik haber akışlarıyla gümüş Çarşamba günü yüzde 4 değer kazanarak yeniden yükselişe geçti. 76 doların üzerini gören gümüş, 3 haftanın en yüksek seviyesine tırmanmış oldu. Gümüş, savaşın başlaması sonrası enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini körüklemesi merkez bankalarının şahinleşmesiyle yüzde 37 değer kaybına uğradı.

İki ülke arasından ateşkes anlaşmasının Cuma günü Pakistan'da yapılması bekleniyor. Tarafların ateşkesi duyurmasıyla beraber 40 gündür kapalı olan ve dünya ticaretini olumsuz etkileyen Hürmüz Boğazı yeniden açıldı. Trump, ateşkese yönelik olarak İran'a 10 maddelik bir teklif sundu.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Yaşanan gelişmelerin ardından gram gümüş fiyatları da yükselişe geçti. 24 saat içinde yüzde 5'den fazla değer kazanan gram gümüş 110 TL seviyelerinden işlem görüyor. Gümüşün gram fiyatı 10 Mart tarihinde 127 liraya kadar ulaşmıştı.