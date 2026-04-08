Yüzde 37 değer kaybetmişti: Ateşkes sonrası yeniden yükselişe geçti! Yatırımcının yüzünü güldürdü
Gümüş fiyatları, pandemi döneminin başlamasından bu yana yatırımcının altından sonra en çok tercih ettiği yatırım oldu. 28 Ocak tarihinde ons başına 119 doları gördükten sonra dalgalı bir seyir izlemeye devam etti. Dün gece ABD ve İran arasında yapılan 15 günlük ateşkes anlaşması sonrası gümüş fiyatları yeniden yükselişe geçti. İşte gram ve ons gümüşte son durum…
Giriş Tarihi: 08.04.2026 09:44