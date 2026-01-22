Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı belli oldu!

Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına yapılan zamlar, bankaların promosyon yarışını da yeniden alevlendirdi. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, emekli müşterileri için güncel promosyon rakamlarını güncelledi mi hak sahiplerinin gündeminde. Maaşını Ziraat'e taşıyan veya mevcut maaşını bankada tutmaya devam eden emeklilere nakit ödeme imkanı sunuluyor. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır? İşte başvuru adımları ve güncel rakamlar.
Maaş tutarınıza göre alacağınız promosyon miktarı şu şekilde belirlenmiştir:
|Maaş Aralığı (Net)
|Ödenecek Promosyon Tutarı
|0 TL - 9.999,99 TL arası
|5.000 TL
|10.000 TL - 14.999,99 TL arası
|8.000 TL
|15.000 TL - 19.999,99 TL arası
|10.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL