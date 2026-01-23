Ziraat Bankası’nda emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? 2026 Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı!

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emeklileri için 2026 yılı, hem maaş zamları hem de banka promosyonlarıyla başladı. Ziraat Bankası, emekli maaş müşterilerine özel olarak hazırladığı promosyon paketiyle, 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma sözü verenlere tek seferlik peşin ödeme yapıyor. Şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden de tamamlanabilen başvuru süreci, emekliler için büyük kolaylık sağlıyor. İşte maaş tutarına göre değişen güncel promosyon tablosu ve adım adım maaş taşıma rehberi.