Trend Galeri Trend Ekonomi Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, nisan ayı zorunlu trafik sigortası primlerini açıkladı. Primler otomobillerde ortalama yüzde 2,7 artarken, ticari taksi ve otobüslerde daha yüksek seviyelere ulaştı. Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 lira oldu. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2026 10:07
Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, nisan ayında geçerli olacak zorunlu trafik sigortası azami prim tutarlarını duyurdu. Açıklanan yeni tarifeye göre primlerde ortalama yüzde 2,7 oranında artış yapıldı.

Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

Otomobil, motosiklet, taksi, otobüs ve traktör gibi tüm araç türlerini kapsayan yeni listeyle birlikte sürücülerin ödeyeceği minimum ve maksimum tutarlar da netleşti.

Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL PRİMLER

İstanbul'da otomobilini 4'üncü basamaktan sigortalamak isteyen bir sürücü için en düşük prim 18 bin 14 lira olarak belirlendi. En yüksek risk grubunu temsil eden 0'ıncı basamakta bu tutar 54 bin 41 liraya çıkarken, en düşük risk seviyesi olan 8'inci basamakta prim 9 bin 7 lira oldu.

Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

Ankara'da ise 0'ıncı basamakta yer alan sürücüler 52 bin 512 lira öderken, 8'inci basamakta bu rakam 8 bin 288 lira seviyesinde açıklandı.

Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

İzmir için belirlenen primler de benzer şekilde yüksekten düşüğe doğru sırasıyla 50 bin 982 lira ve 8 bin 497 lira olarak duyuruldu.

Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

TİCARİ ARAÇLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ticari araç grubunda yer alan taksi ve otobüslerde prim artışları daha yüksek seviyelerde gerçekleşti. İstanbul'da ticari taksiler için 0'ıncı basamak primi 145 bin 205 liraya yükselirken, 8'inci basamakta bu tutar 24 bin 201 lira oldu.

Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

Ankara'da taksi primleri en yüksek 141 bin 95 lira, en düşük 23 bin 516 lira olarak belirlenirken; İzmir'de bu rakamlar 136 bin 986 lira ile 22 bin 831 lira arasında değişti.

Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

Otobüs tarafında ise İstanbul'da 31 koltuk ve üzeri araçlar için 0'ıncı basamak primi 356 bin 734 liraya ulaştı. Aynı araç grubunda 8'inci basamakta prim 59 bin 456 lira olarak hesaplandı.

Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanan sürücülere 1246 lira idari para cezası uygulanıyor. Bununla birlikte, sigorta yaptırılana kadar araç trafikten men ediliyor.

Zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi: Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL oldu! İşte şehir şehir yeni fiyatlar…

Öte yandan trafik ekipleri, bazı durumlarda sürücülere anında ceza kesmek yerine poliçenin hızlıca yaptırılması için süre tanıyabiliyor. Ancak sigortasız araç kullanımı, hem maddi hem de hukuki açıdan ciddi riskler barındırmaya devam ediyor.