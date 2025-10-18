25 milyon euro verip 60 milyon euro istediler... Otele böyle çöktüler

UNICO Sigorta'nın sigortacılık mevzuatına aykırı olarak turizm ve gayrimenkul faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle SEDDK'ya şikâyette bulunuldu. Mağdur şirket, taşınmazın devrinin engellenmesi ve mülkiyetin korunması için kayyum atanmasını talep etti.



Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, UNICO Sigorta yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi. 5 kişi gözaltına alındı. TMSF, otel ve ilgili şirketlere kayyum olarak atandı.