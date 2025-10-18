25 milyon euro verip 60 milyon euro istediler... Otele böyle çöktüler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, SBK Holding ve UNICO Sigorta'nın, Bodrum Torba'daki 75 bin metrekarelik turizm arazisi üzerindeki "üst hakkı"nı devralarak 35 milyon euro'luk haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Olay, Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 sonunda yaşadığı mali sıkıntılar sonrasında, Sezgin Baran Korkmaz'dan 25 milyon euro'luk yüksek faizli borç almasıyla başladı. Bu borç karşılığında arazi teminat gösterildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.10.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 06:16