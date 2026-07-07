76 gerçek itirafçı ’İmamoğlu Suç Örgütü’nü çökertecek!

Bu hikâyede Ali Nuhoğlu da hiç öyle göründüğü gibi masum bir "kurban" falan değil. Sorulması gereken asıl soru şu: Piyasada kendi şirketleri güya "batık" durumda olan, resmen konkordato ilan etmiş bir işadamı, nasıl oluyor da devlet bankalarının kapısından onlarca milyarlık kredileri tereyağından kıl çeker gibi alabiliyor? Dahası, finans dünyasının yanına bile yaklaşamadığı o batık şirketlere milyonlarca dolarlık teminat mektupları hangi gizli elin kudretin yardımıyla ve nasıl bir büyüyle tanzim ediliyordu?

Bu muazzam finansal illüzyonun asıl amacı neydi dersiniz? Tabii ki o meşhur İBB ihalelerine "yasal" olarak sızabilmek, oradan devasa işler kapabilmek! Ya da daha doğrusu, belediyeye "güya iş yapıyorum" diye tonlarca hayali fatura kesip parayı sistemin çarkları arasında eritmek... Ali Nuhoğlu mahkeme salonunda bu milyarlık kredi mucizelerini ve villaların altındaki "derin" pazarlıkları anlatırken İmamoğlu'nun yüz ifadesini gerçekten görmek isterdim. Acaba yine o meşhur, "Bana sormayın, hatırlamıyorum, haberim yok" nakaratına mı sığınacak?



