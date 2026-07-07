76 gerçek itirafçı 'İmamoğlu Suç Örgütü'nü çökertecek!
İBB'yi rüşvetin, yolsuzluğun ve irtikabın merkezi haline getiren İmamoğlu Suç Örgütü'nün en büyük korkusu ifade vermek için sabırsızlıkla bekleyen 76 itirafçı. Bunlar örgütün kilit isimleri. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde konuyla ilgili olarak; "Ertan Yıldız, Ali Nuhoğlu ve Yakup Öner'in fısıldayacakları bile İmamoğlu'nun yalanlarını yerle bir eder." ifadelerini kullandı
Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 06:31