Trend Galeri Trend Gündem Yarın Ağrı'da okullar tatil mi? 27 Şubat 2026 Cuma kar tatili için Ağrı Valiliği takip ediliyor!

Ağrı okullar tatil mi sorusu, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından öğrenci ile velilerinin en çok araştırdığı konu haline geldi. Doğu Anadolu'nun en sert kış şartlarını yaşayan kentte, 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim öğretime devam edilip edilmeyeceği merak edilirken, tüm gözler Ağrı Valiliği'nin masasındaki meteorolojik verilere çevrildi.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:27
Ağrı genelinde etkili olan sibirya soğukları ve kar fırtınası, ulaşımı durma noktasına getirirken eğitim camiasını da harekete geçirdi. Cuma günü için plan yapan aileler, Ağrı'da kar tatili araştırmalarını sürdürüyor. Valilikten gelecek "son dakika" açıklaması büyük bir heyecanla beklenirken, kentteki dondurucu hava ve buzlanma riski eğitimde bir gün mola verilme ihtimalini masada tutuyor.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu ana kadar Ağrı Valiliği kar tatili ile ilgili resmi bir duyuru yayınlamadı. Valilik meteorolojik verileri ve yol durumunu takip etmeye başladı.

AĞRI HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 27 Şubat Cuma verilerine göre, Ağrı'da hava sıcaklıklarının gündüz dahi sıfırın altında kalması bekleniyor. Bu hafta gece saatlerinde termometrelerin -15°C'ye kadar düşeceği tahmin edilirken, yoğun kar yağışının rüzgarla birleşerek tipi oluşturacağı öngörülüyor.

TARİH TAHMİN EDİLEN
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
26 Şubat Perşembe -2 4 72 93
27 Şubat Cuma -5 0 75 84
28 Şubat Cumartesi -11 -2 76 86
01 Mart Pazar -12 -2 69 90
02 Mart Pazartesi -14 -3 75 91
