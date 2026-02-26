Yarın Ağrı’da okullar tatil mi? 27 Şubat 2026 Cuma kar tatili için Ağrı Valiliği takip ediliyor!

Ağrı genelinde etkili olan sibirya soğukları ve kar fırtınası, ulaşımı durma noktasına getirirken eğitim camiasını da harekete geçirdi. Cuma günü için plan yapan aileler, Ağrı'da kar tatili araştırmalarını sürdürüyor. Valilikten gelecek "son dakika" açıklaması büyük bir heyecanla beklenirken, kentteki dondurucu hava ve buzlanma riski eğitimde bir gün mola verilme ihtimalini masada tutuyor.