Yarın Ağrı'da okullar tatil mi? 27 Şubat 2026 Cuma kar tatili için Ağrı Valiliği takip ediliyor!
Ağrı okullar tatil mi sorusu, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından öğrenci ile velilerinin en çok araştırdığı konu haline geldi. Doğu Anadolu'nun en sert kış şartlarını yaşayan kentte, 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim öğretime devam edilip edilmeyeceği merak edilirken, tüm gözler Ağrı Valiliği'nin masasındaki meteorolojik verilere çevrildi.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:27