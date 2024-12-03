AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geliyor, tabela bu gece değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Petrol, 71 dolar bandındaki seyrine devam ederken perşembe günü yapılacak OPEC toplantısı bekleniyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin ekonomisinden gelen toparlanma göstergeleri de petrol fiyatlarını destekliyor. Bununla beraber dünyanın en büyük ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın Asyalı alıcılar için ham petrol fiyatlarını en az dört yılın en düşük seviyesine düşürmesi bekleniyor.