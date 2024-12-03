Trend Galeri Trend Gündem

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geliyor, tabela bu gece değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları küresel petrol fiyatlarında yaşanan artışlara göre değişiyor. Petrol, bu hafta yapılacak OPEC toplantısında alınacak kararlara odaklandı. Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir yurt içinde pompaya yansıyacak. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu geceden itibaren benzin fiyatına indirim geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları

Giriş Tarihi: 03.12.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 09:44
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geliyor, tabela bu gece değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, jeopolitik risklerin artması ve OPEC kararları ile şekillenen petrol fiyatlarına göre belirleniyor. Petrol salı günü 71,97 dolardan işlem görmeye başladı. Petroldeki aşağı yönlü seyirle beraber benzin fiyatları da değişiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geliyor, tabela bu gece değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Petrol, 71 dolar bandındaki seyrine devam ederken perşembe günü yapılacak OPEC toplantısı bekleniyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin ekonomisinden gelen toparlanma göstergeleri de petrol fiyatlarını destekliyor. Bununla beraber dünyanın en büyük ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın Asyalı alıcılar için ham petrol fiyatlarını en az dört yılın en düşük seviyesine düşürmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geliyor, tabela bu gece değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN FİYATINA İNDİRİM

Öte yandan küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıta indirim olarak geri döndü. Bu geceden itibaren benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim bekleniyor. Mevcut durumda İstanbul'da akaryakıt fiyatları 43 lira 6 kuruştan satılırken Motorin litre fiyatı 44 lira 22 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geliyor, tabela bu gece değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

İŞTE GÜNCEL AKARTAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 43.07 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 42.96 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geliyor, tabela bu gece değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.49 TL
Motorin litre fiyatı: 44.80 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

SON DAKİKA SON DAKİKA