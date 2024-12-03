AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geliyor, tabela bu gece değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları küresel petrol fiyatlarında yaşanan artışlara göre değişiyor. Petrol, bu hafta yapılacak OPEC toplantısında alınacak kararlara odaklandı. Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir yurt içinde pompaya yansıyacak. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu geceden itibaren benzin fiyatına indirim geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 03.12.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 09:44