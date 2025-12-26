Trend
Bakan Kurum: 'Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk' dedi ve paylaştı: İşte küllerinden doğan şehirlerin fotoğrafları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan çalışmaları incelemek için Hatay'a geldi. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra seferberlik başlattıklarını belirterek, yapılan çalışmaları anlattı. 'Bugüne kadar deprem bölgesine 75 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdik' diyen Kurum, 'Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözünü tuttuklarını dile getirdi. İşte küllerinden doğan şehirlerin fotoğrafları
Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:40