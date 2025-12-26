Bakan Kurum: ’Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk’ dedi ve paylaştı: İşte küllerinden doğan şehirlerin fotoğrafları...

"İNSAN SEVİNÇTEN AĞLAR MIYMIŞ?"

Bakan Kurum programda, deprem bölgesinde yaşadığı hatıraları da anlattı: İnanın deprem bölgesine gelmek bizim evimize gelmek gibi. Her hafta hemen hemen deprem bölgesindeyiz. Annelerimizin yavrularımızın gözlerine baktığımda da biz kendi ailemizi görüyoruz. Depremin ilk günleri hatırlıyorum. Annesinin seslenmesiyle evden kendini dışarı atan annesinin olduğu yerde orada enkazın başında Kur'an okuyan vatandaşlarımızla karşılaştık. Azerbaycan'da "Arabam eski olabilir ama kalplerimiz bir" diyerek eski arabasına binip yardıma koşan Server kardeşimizi unutmadık. Fransa'dan gurbetçi kardeşlerimiz tırlara yardım malzemelerini yükleyerek benim Hatay'ıma, Malatya'ma, Kahramanmaraş'ıma, Adıyaman'ıma yardım getirmek için yola çıkan koşan Gülfem kızımızı, gönüllü kardeşlerimizi unutmadık. Adıyaman'da konteynırda yaşayan Suzan ablamız var mesela. Kurada kendisine çıkan yuvayı gördükten sonra; "Bizi bir an olsun yalnız bırakmadınız. Sizler de Adıyamanlı gibi bizimle birlikte bu acıyı yaşadınız" deyişi aslında bu dünyada insanın alabileceği en büyük mükafat diye düşünüyorum. Yine Hatay'da yeni yuvasına kavuşan Hatice Kübra kardeşimiz vardı. Şöyle demişti; "İnsan sevinçten ağlar mıymış? Ben yaşadım, Cumhurbaşkanımız dünya durdukça dursun" deyişi hiç unutamadığımız anılarımız. Hatay Dikmece'de Mustafa abimiz yeni yuvasına gelenlerine şunu söylüyor; "Murat bizim evladımızdır. Şantiye şefi olması da bizim gururumuz…" Bizim için en büyük şeref, en büyük gurur. Son sözü de aslında Depremzede kardeşlerimiz için Ayşe teyzemiz söyledi; "Devletimiz bana ailemden bile daha yakın…" İşte şu ifadenin içerdiği manaya bakar mısınız? Bunu anlatmamın nedeni şu; bizim devletimiz bir şefkat devletidir. Bizim milletimiz vatanını yeri geldiğinde ailesinden bile daha fazla seven yiğit bir millettir. Biz de hep birlikte bu milletin hizmetkarlarıyız, evlatlarıyız.