Başkan Erdoğan iftarda misafirleri olmuştu: Kayacık ailesi SABAH'a konuştu: Hayal edemezdik soframıza geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının bereketli günlerinde Beyoğlu'nda ikamet eden Kayacık ailesiyle iftar sofrasında buluştu. Kanser hastası oğlu Mustafa için mücadele veren aileye moral ziyareti gerçekleştiren Erdoğan çifti, evde iftar yaptı ve akşam namazını kıldı. Anne Miyase Kayacık, "Cumhurbaşkanımız bizim gibi garibanları evimizde ziyaret etti, bunu hayal edemezdik" diyerek duygularını paylaştı.
Giriş Tarihi: 22.02.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 06:34