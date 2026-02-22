Başkan Erdoğan iftarda misafirleri olmuştu: Kayacık ailesi SABAH’a konuştu: Hayal edemezdik soframıza geldi

Hastalığından dolayı iki sene eğitim ve öğretimine ara verdi. Üniversite sınavına giremedi. Şu anda Ankara Bilkent Üniversitesi Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Cumhurbaşkanımızın oğluma desteği bizi çok memnun etti" dedi.