Başkan Erdoğan’dan tarihi tempo! Bir yıla sığan liderlik: 22 ülke, 26 zirve! Türkiye Yüzyılı’nın köşe taşı 2025

İşte 2025'de atılan adımlar:



STRATEJİK ORTAKLIKLARLA TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENDİ



Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, yalnızca Gazze krizinde üstlendiği öncü rolle değil, Ortadoğu ve Körfez bölgesine yönelik yeni diplomatik açılımlarla da dikkat çekti. Kuveyt, Katar ve Umman'a gerçekleştirilen ziyaretlerde imzalanan 24 stratejik anlaşma, mutabakat zaptı ve ortak açıklama ile Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yeni bir ekonomik ve stratejik ortaklık dönemi başlatıldı. Bu adımlar, ticaret hacmini büyütürken enerji ve yatırım alanlarında da Türkiye'nin elini güçlendirdi.



