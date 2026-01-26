Trend
Başkan Erdoğan'dan tarihi tempo! Bir yıla sığan liderlik: 22 ülke, 26 zirve! Türkiye Yüzyılı’nın köşe taşı 2025
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında ortaya koyduğu yüksek tempolu mesaisiyle Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkinliğini daha da artırdı. "Aşkınan koşan yorulmaz" anlayışıyla şekillenen bu liderlik yaklaşımı, yalnızca günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir vizyonu ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 26.01.2026 08:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 08:06