Bebek operasyonun İBB’li gizli aktörleri

Derinleştikçe neler çıkacağını göreceğiz ama şu tablo iddia düzeyinde bile olsa siyaset açısından ürkütücü... Bir an düşünün, yılda 200 milyon dolarlık hafriyat vurgununa imza attığı, özel uçağıyla paralar kaçırdığı ve "âlem" yaptığı iddia edilen Gülibrahimoğlu ile deyim yerindeyse İstanbul'u haraca bağlayan "Kafa Koparan" lakaplı Fatih Keleş bu ülkeyi yönetecek! Akıl alır gibi değil... Bu kadar kirlenme ortaya çıkmadığı hâlde sonradan CHP'ye geçen Adnan Beker, Altılı Masa için ne diyordu: "Allah memleketi korumuş..."