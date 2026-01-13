Bebek operasyonun İBB’li gizli aktörleri
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıkmış ve verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'nda bulunan Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş gibi isimlerle villada parti yaptığını itiraf etmişti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında bebek operasyonunun İBB'li gizli aktörelerine yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı...
Giriş Tarihi: 13.01.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 06:32