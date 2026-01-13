Trend Galeri Trend Gündem Bebek operasyonun İBB’li gizli aktörleri

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıkmış ve verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'nda bulunan Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş gibi isimlerle villada parti yaptığını itiraf etmişti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında bebek operasyonunun İBB'li gizli aktörelerine yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Giriş Tarihi: 13.01.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 06:32
Art arda gelen bir operasyonlar silsilesi izliyoruz... Belediyelerden borsadaki holdinglere, savunma sanayiindeki şirketlerden Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına, altın rafinerisinden uyuşturucu tacirlerine uzanan büyük bir temizlenme operasyonu...

Bu operasyonlarla sadece siyasetteki şaibeli ilişkilere değil, ekonomiden medyaya her alandaki kayıtdışılığa da neşter atılıyor. Bu nedenle geçmişteki operasyonlar gibi sadece "suça bulaşan unsurları" değil, demokrasiyi de ekonomiyi de zehirleyen "yolsuzluk ekosistemi"ni ortadan kaldırmak hedefleniyor.

Çünkü bu dönemde suçun aktörleri geçmiş dönemdekilerle kıyaslanamayacak kadar pervasızlar ve sistemi tehdit edecek bir noktadalar. Aralarında "güç bende" sarhoşluğuyla ülkeyi yönetmeye kalkan isimler bile var.

Son iki-üç gündür ülke, Bebek Otel eksenli "uyuşturucu-fuhuş ve kumar" operasyonunu konuşuyor. Bu kez işin içinde sadece birkaç "ünlü" sosyal medya fenomeni ya da dizi oyuncusu yok. Başta Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım da dâhil birçok işadamı var.

Jandarmanın yaptığı son Bebek Otel operasyonunda işin bir boyutu İBB'ye kadar uzandı. Bu da doğal olarak CHP'yi ve siyaset dünyasını şaşkına çevirdi.

Büyük ihtimalle uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesinde yer alan iddiaya göre, bu kirli fotoğrafın içinde Ekrem İmamoğlu'nun birinci halkasında yer alan Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal ve Hakan Karanis'in de ismi geçiyor.

İddiaya göre Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz üçlüsü, İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yapmış.

Derinleştikçe neler çıkacağını göreceğiz ama şu tablo iddia düzeyinde bile olsa siyaset açısından ürkütücü... Bir an düşünün, yılda 200 milyon dolarlık hafriyat vurgununa imza attığı, özel uçağıyla paralar kaçırdığı ve "âlem" yaptığı iddia edilen Gülibrahimoğlu ile deyim yerindeyse İstanbul'u haraca bağlayan "Kafa Koparan" lakaplı Fatih Keleş bu ülkeyi yönetecek! Akıl alır gibi değil... Bu kadar kirlenme ortaya çıkmadığı hâlde sonradan CHP'ye geçen Adnan Beker, Altılı Masa için ne diyordu: "Allah memleketi korumuş..."