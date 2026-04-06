Bursa'daki milyarlık yolsuzluk ağında yeni detaylar: Rüşvetin merkezi mimar gelinin ofisi

Bursa'daki milyarlık rüşvet ve yolsuzluk ağının bilinmeyen detayları, ortaya çıktı. "Hırsızlığın başı Bursa'da dönüyor" diyen bir akraba ihbarıyla da genişleyen soruşturmada imar onayları için Mustafa Bozbey'in gelininin sahibi olduğu Nilüfer'deki Tiba Mimarlık'ın vize merkezi olarak kullanıldığı, projesi Bozbey İnşaat tarafından çizilen Bozbey Apartman tabelalı binaların ise paravan şirketler üzerinden düşük bedellerle aile havuzuna aktarıldığı belgelendi. İşte detaylar...

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 06.04.2026 06:12 Güncelleme Tarihi: 06.04.2026 09:20
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklanmıştı.

Bursa'daki milyarlık rüşvet ve yolsuzluk ağının bilinmeyen detayları, ortaya çıktı. "Hırsızlığın başı Bursa'da dönüyor" diyen bir akraba ihbarıyla da genişleyen soruşturmada imar onayları için Mustafa Bozbey'in gelininin sahibi olduğu Nilüfer'deki Tiba Mimarlık'ın vize merkezi olarak kullanıldığı, projesi Bozbey İnşaat tarafından çizilen Bozbey Apartman tabelalı binaların ise paravan şirketler üzerinden düşük bedellerle aile havuzuna aktarıldığı belgelendi.

Rüşvet soruşturmasının kritik halkasını oluşturan Tiba Mimarlık, belediyedeki usulsüz imar onaylarının "vize merkezi" olarak faaliyet gösterdi. Müşteki beyanları ve teknik incelemeler, dönemin Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem'in tek imzalı yetkisini bir baskı unsuru olarak kullandığını gösterdi. Erdem'in, emsal artışı talep eden müteahhitlere projelerin mutlaka o dönemki Mustafa Bozbey'in gelini İldam Aydın Bozbey'e ait Tiba Mimarlık tarafından çizilmesi şartını koştuğu, bu ofis üzerinden kesilen fahiş proje bedellerinin aslında yasallaştırılmış rüşvet olduğu saptandı.

BOZBEY'İN KIZINA ARAÇ ÖDEMESİ

Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey Gürer'in araç alımıyla ilgili mali inceleme dikkat çekti.

Side Bozbey Gürer adına 15 Kasım 2021 tarihinde satın alınan otomobilin "395 bin TL'lik senet ödemesi" açıklamasıyla, dönemin Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci'nin şahsi banka hesabından 100 bin TL ödeme yapıldığı belirlendi. Esendemirci'nin, hiçbir ticari bağı olmamasına rağmen başkanın kızının araç borcunu ödediği ortaya çıktı.

11 PROJEDE USULSÜZLÜK

Mülkiye müfettişleri ve bilirkişilerin yaptığı geriye dönük incelemeler, özellikle 2019 ile 2024 yıllarını kapsayan son 5 yıllık süreçte Nilüfer'de hayata geçirilen projelerin sistemli bir şekilde mevzuata aykırı hale getirildiğini ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında park alanlarının ranta açılması, sosyal donatı alanlarının daraltılması ve sığınakların usulsüz dükkanlara dönüştürülmesi şüphesiyle toplam 35 ayrı proje teknik incelemeye alındı.

Müteahhit E.A.'nın itirafları ve yerinde yapılan ölçümler neticesinde, mercek altına alınan bu projelerden 11 tanesinde emsal fazlalıkları ve ruhsat aykırılıkları bilirkişi raporlarıyla resmen tescillendi. Diğer 24 proje üzerindeki incelemeler ve rüşvet trafiğine dair veri toplama süreci ise devam ediyor.