CHP’de mutlak butlan gölgesi: Muhalefet belgeli iddiaları, itirafları görmezden geliyor!

Siyaset bazen çok konuşur ama hafızası zayıftır. Oysa hukuk öyle değildir. Hukukun en sevmediği şey, unutulmuş gibi davranılan dosyalardır. Mutlak butlan davası gibi...

Alman filozof Nietzsche şöyle der:

"Unutmak, çoğu zaman bir savunma biçimidir."

Bugün yaşanan tartışmaların merkezinde de tam olarak bu gerilim var: Siyasetin unutmak istediği ile kurumların hatırlamakta ısrar ettiği şey arasındaki gerilim.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası yapılan atamalarda giderek belirginleşen bir tercih dikkat çekiyor: Daha az siyasi profil, daha fazla teknik ve kurumsal geçmiş. Bu tercih, destekleyenler tarafından "devletin yeniden ciddiyet kazanması" olarak görülüyor; eleştirenler ise bunun siyaseti daraltacağı görüşünde.