CHP’de mutlak butlan gölgesi: Muhalefet belgeli iddiaları, itirafları görmezden geliyor!

Belediyelerinde yolsuzluk ve rüşvet skandallarının ardı arkası kesilmeyen Cumhuriyet Halk Partisi, milletin meclisinde kürsüyü işgal etmeye kalktı! Belediyelerindeki yolsuzluğa destek çıkan, hukuku ve demokrasiyi hiçe sayan CHP'nin tavrına tepki yağdı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında muhalefetin belgeli iddiaları, itirafları görmezden geldiğini vurguladı. Övür "Siyaset bazen çok konuşur ama hafızası zayıftır. Oysa hukuk öyle değildir. Hukukun en sevmediği şey, unutulmuş gibi davranılan dosyalardır. Mutlak butlan davası gibi..." ifadelerini kullandı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…