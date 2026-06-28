CHP'de rüşvet çarkı! Muhittin Böcek'in bombalıyor Özgür özel 3 maymunu oynuyor
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek adaylık için Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon Euro istediğini ve bu paranın 4 milyon Euro'sunu verdiğini savcılıktaki ifadesinde itiraf etti. Bugünkü köşesinde bu rüşvet skandalına yer veren SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok konuyla ilgili olarak; "Yüz kızartıcı iddialar var. Bir açıklamanız yok mu Özgür Bey? CHP seçmenini daha ne kadar kandıracaksınız?" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 06:57