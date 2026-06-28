CHP’de rüşvet çarkı! Muhittin Böcek’in bombalıyor Özgür özel 3 maymunu oynuyor

Şöyle ki: İmamoğlu'na vereceği parayı toplamaya başlayan Böcek, şahsi parasını ve seçim bütçesini emanet ettiği dostundan 5 milyon euro istiyor. Bu parayla İstanbul'da bir ödeme yapacağını söylüyor. Arkadaşı da kendisine fotoğrafını çektiği 100 TL'lik bir banknot ve üzerinde isim-telefon numarası olan bir kâğıt veriyor. Böcek'e, ödeme yapmak istediği kişiye bunları vermesini, böylece o kişinin 5 milyon euroyu Kapalıçarşı'dan tahsil edebileceğini söylüyor.



