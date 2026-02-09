Trend Galeri Trend Gündem CHP'de yeni skandal! Bar açılışında belediye başkanı Ömer Günel'den tepki toplayan sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tunceli'deki tartışmalı görüntülerinin ardından Aydın Kuşadası'nda yeni bir tartışma patlak verdi. Kuşadası'ndaki AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer'in açtığı bara, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci katıldı. Açılış töreninde Başkan Günel'in sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 09.02.2026 07:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarında rakı içtiği skandal görüntüler ortaya çıkmasının ardından bir skandal da Aydın Kuşadası'nda yaşandı.

Kuşadası'ndaki yeni AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer bar açtı. Açılışa CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP'li Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in açılış konuşmasında sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e tepki gösterdi. Sedat Şahin, "Alkol seviyesinin artmasından sonra nasıl Allah utandırmasın dersin. Nasıl kafa bu" derken, Fenerbahçe'nin militanı isimli kullanıcı "Alay mı ediyor" şeklindeki tepkisini dile getirdi.

İbrahim Kurtoğlu, "Bu kafayla daha çok muhalefete kalırsınız diyeceğim de zaten iktidar olmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz" dedi.

Oğuz, "Allah utandırmamış abicim seni ama haberin yok" derken, Erkan Sunar, "Dilin kemiği yok ama ağır ayarsız söylem olmuş" diye yorumda bulundu. Karakeçiliyörüğü adlı kullanıcı da, "Utanma olmayınca" yazarak yorum yaptı.