Trend
Galeri
Trend Gündem
CHP'de yeni skandal! Bar açılışında belediye başkanı Ömer Günel'den tepki toplayan sözler
CHP'de yeni skandal! Bar açılışında belediye başkanı Ömer Günel'den tepki toplayan sözler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tunceli'deki tartışmalı görüntülerinin ardından Aydın Kuşadası'nda yeni bir tartışma patlak verdi. Kuşadası'ndaki AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer'in açtığı bara, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci katıldı. Açılış töreninde Başkan Günel'in sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Giriş Tarihi: 09.02.2026 07:09