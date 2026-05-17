CHP’nin etkili isimleri yaşanan bu rezaletlerde niçin susup saklanıyor?

Siz buna, büyük büyük ihale yolsuzluklarını, kutularda verilen rüşvetleri, şatafatlı lüks yaşamları ya da "havlulu rezillikleri" de ekleyebilirsiniz ama anlamı yok. Çünkü CHP'de etkili bir kesim ya hipnotize edilmiş durumda ya da bütün bu rezilliklerin parçası hâline getirilmiş ki sesleri çıkmıyor.

Oysa çok örnek verdikleri Batı demokrasilerinde bugün CHP'de ortaya saçılan rezilliklerin yüzde biri gerçekleşse yer yerinden oynar, o parti yönetimi topa tutulurdu. Ama CHP çevresinde tık yok, söyledikleri için ihraç edilen birkaç CHP'li dışında kimse bunca yolsuzluk, rezillik karşısında tek kelime etmiyor. Özellikle de CHP'nin "duayen" denilen isimleri suskun.



