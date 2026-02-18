Trend Galeri Trend Gündem Ekosistemin 30 milyon dolarının başına ne geldi?

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki İmamoğlu suç örgütünün İBB'deki rüşvet ağına uzanan İstanbul Bakırköy'deki lüks sitede yaşaşan 30 milyon dolarlık vurgun hala gizemini koruyor. Ortada hala cevaplanmayan sorular ve akla sığmayan detaylar mevcut. SABAH Gazetesi yazarı Salih Tuna bugünkü köşesinde 30 milyon dolarlık vurgundaki akla ve izana uymayan detaylara yer verdi. İşte Tuna'nın o yazısı

SALİH TUNA
Giriş Tarihi: 18.02.2026 06:34
Çok acayip bir soygun hikâyesi, anlatmaya nerden başlayacağıma gerçekten şaşırdım.
İyisi mi "yüksek güvenlikli site" kavramına değişik bir soluk getiren site yönetimini ve o meşhur güvenlik kadrosunu tebrik ederek başlayayım.

Aidatların asgari ücretle yarıştığı, kapısında adeta kuş uçurtulmayan o modern kalelerde, "hırsızlar" tereyağından kıl çeker gibi 15 dakikada işi bitirip giderken; bizim profesyonel güvenlik elemanları hırsız yakalamak yerine kamera kayıtlarını "itinayla" silmekle meşgul olmuşlar ya onu diyorum.

Vaziyeti anlatmaya ancak Woody Allen absürtlüğü kifayet eder:
"Kameralarımız vardı ama o gece kendilerini birer Fransız yeni dalga filmi yönetmeni sanıp, gerçekliği reddettiler!.."

Şu hâle bakın, bir site yöneticisi ve dört güvenlik görevlisi, sanki gizli bir ayine katılır gibi huşu içinde kamera odasına girip o meşhur "delete" tuşuna basarak dijital hafızanın şappadak gelmişini-geçmişini siliyor.
Modern arınma seansı dedikleri bu olsa gerek!

İşin ucu dönüp dolaşıp o meşhur "emanetçilere", hani şu "balya balya" kule yapan arkadaşlara uzanınca, tüm taşlar bir bir yerine oturuyor.
Meğer bu 30 milyon dolarlık bagaj serveti, "Ekosistem kasaları" operasyonunun sadece küçük ve mütevazı bir dipnotuymuş.Yazılan çizilene bakacak olursak, Taç Döviz'in sahibi içeride "kara para" stajını sürdürürken, oğlu da boş durmamış, "otopark işletmeciliğine" soyunmuş.

Sizin anlayacağınız...
Vatandaş market raflarında 3 liralık indirim kovalayadursun, "bizimkiler" VIP araçlarla, motorlu kuryelerle ve Audi bagajlarıyla memleketin finansal trafiğine görülmemiş bir "açılım" getirmeye çalışmışlar.

Para da para ha!
Tam 300 kilo ağırlığa tekabül eden 30 milyon dolarlık nakit. Ne ki arkadaşlar bu meblağı 3 ay boyunca bagajda unutmuşlar.
Lan?
Sevgili Mahmut Övür'ün de işaret ettiği o soygunda, asıl sanatsal performansın otoparkta değil, kamera odasında sergilendiğini anlamak için kâhin olmaya gerek yok.

15 dakikada 300 kilo parayı yükleyen "uzman kadro" toz olup kaybolurken, geride kalan profesyonel silme ekibi de koro halinde, "Biz bir şey görmedik, zaten hafızamız da pek yerinde değil..." mavalını okuyor.
Yeseniz de bu yemeseniz de. Güvenlik dediğin şey, parayı korumak için değil; paranın gidişini gizlemek içindir!

Kameralar kör, yöneticiler dilsiz, güvenlikler sağır... Ama bagajlar ağzına kadar dolar dolu! Tamam her şey çok güzel oluyor ama, 300 kiloluk o "kirli" yükün hem o otoparkta hem de toplumsal vicdanlarda bıraktığı o ağır iz ne olacak?