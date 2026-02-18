Ekosistemin 30 milyon dolarının başına ne geldi?
Ekrem İmamoğlu liderliğindeki İmamoğlu suç örgütünün İBB'deki rüşvet ağına uzanan İstanbul Bakırköy'deki lüks sitede yaşaşan 30 milyon dolarlık vurgun hala gizemini koruyor. Ortada hala cevaplanmayan sorular ve akla sığmayan detaylar mevcut. SABAH Gazetesi yazarı Salih Tuna bugünkü köşesinde 30 milyon dolarlık vurgundaki akla ve izana uymayan detaylara yer verdi. İşte Tuna'nın o yazısı
Giriş Tarihi: 18.02.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 06:37